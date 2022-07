2. Landesliga Nord: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Mittwoch, 27. Juli 2022 10:08

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Axel Schorb (SV Seekirchen 1b)

Endergebnis:

1. Axel Schorb (SV Seekirchen 1b / 26000 Stimmen)

2. Fabio Heger (USV Elixhausen / 2105 Stimmen)

3. Gernot Kronberger (USV Elixhausen / 1020 Stimmen)

4. Jonathan Zeyringer (SV Seekirchen 1b / 514 Stimmen)

5. Lion Steffl (SV Wals-Grünau 1b / 273 Stimmen)

6. Thomas Eppenschwandtner (ÖTSU Oberhofen / 196 Stimmen)

7. Elias Thaller (USC Mattsee / 106 Stimmen)

7. Savo Pajic (SV Wals-Grünau 1b / 106 Stimmen)

9. Lukas Fleischmann (USC Faistenau / 53 Stimmen)

10. Maximilian Perlak (SV Wals-Grünau 1b / 47 Stimmen)