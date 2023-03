Spitzenplatz verpasst! Jetzt geht's für Obertrum um Sein oder Nichtsein

Details Donnerstag, 02. März 2023 18:17

Im bisherigen Saisonverlauf hinkte der USK Obertrum den eigenen Erwartungen doch ein Stück hinterher. Anstelle des angepeilten Platzes unter den besten Fünf hüpfte für die Trumer nach 13 gespielten Runden lediglich die achte Position heraus. Die unbefriedigenden Resultate hatten im letzten Herbstdrittel sogar für einen Trainerwechsel gesorgt.

Zielposition verfehlt

Die Spielzeit 2022/23, in der man in der 2. Landesliga Nord grundsätzlich schon zu den ganz heißen Eisen gezählt hatte, startete für den USK Obertrum denkbar ungünstig. "Gleich im ersten Ligaspiel gegen Abersee hat sich unser Sommer-Neuzugang, Sasa Stoiljkovic, schwer am Knöchel verletzt und fiel fast den kompletten Herbst aus. Das war natürlich der erste Nackenschlag für uns", seufzt Obmann Robert Winkler. Und weil sich hinterher immer wieder Kicker auf die Verletztenliste geschrieben hatten, mussten sich die Trumer summa summarum mit dem achten Platz begnügen. "Die aktuelle Position ist enttäuschend. Wir hätten uns mehr erwartet, wollten eigentlich in die Top-5", meint Winkler.

Nicht wirklich einschlagen konnte Edib Jukic, der - wie Pechvogel Stoiljkovic - auch erst im vergangenen Sommer neu zu den Trumern gestoßen war. "Mit Jukic waren wir nicht zufrieden. Er hat sich bei uns einfach nicht wohl gefühlt und konnte im Herbst nur drei Tore erzielen", sagt Winkler. Die Liaison zwischen Obertrum und Jukic ist übrigens wieder vorbei. Der 31-jährige Offensivgeist wird künftig für Ligakontrahent ATSV auf Torejagd gehen. Ebenfalls nicht mehr an Bord ist Übungsleiter Stanislav Stevic, der nach der 0:4-Pleite in Runde neun beim späteren Winterkönig ATSV seinen Platz räumen musste. Unter der Leitung von Neo-Coach Andreas Strumegger wurde die Bilanz zumindest ein bisschen aufgehübscht, aus den sechs verbleibenden Partien zehn Zähler geholt.

Abstieg soll verhindert werden

Aufgrund des ernüchternden Herbstes wurden die Ziele für den weiteren Saisonverlauf etwas nach unten geschraubt. Statt vorderes Tabellendrittel heißt die Devise in Obertrum nun ganz klar: Klassenerhalt. Absoluten Optimismus versprüht Winkler in diesen Tagen aber nicht. "Momentan läuft's nicht so gut. Das hat man in den bisherigen Testspielen schon gesehen." Bitter: Auf Maximilian Allstorfer, der gemeisam mit Kumpane Noah Petschnig die meisten Trumer-Treffer (beide 6) erzielt hatte, wird man wohl nicht mehr bauen können. "Aufgrund einer starken Arthrose hat Allstorfer nach Ärzteempfehlung seine Karriere beendet - mit 28 wohlgemerkt", gibt sich Winkler merkbar betrübt. Einen Deal konnte man sich mit dem Offensivgeist dennoch aushandeln. "Sollten wir in Abstiegsnot geraten, hilft er aus." Im Zuge dessen wird wohl der ein oder andere Grünschnabel seine Chance bekommen. "Schraut, Haraschta und Armstofer", nennt Winkler drei Youngsters, die man in der Rückrunde aller Voraussicht nach öfters am Grün sehen wird. Sollte das Frühjahr tatsächlich nach Plan laufen und all die Abstiegssorgen vom Tisch sein, wird der Fokus bereits auf das kommende Spieljahr gelegt. "Wir werden uns im Sommer gezielt verstärken", versichert Winkler.

Wintertransfers

Zugänge: Stefan Hamers (Moosburg), Andreas Brugger (Bürmoos)

Abgänge: Edib Jukic (ATSV Salzburg), Nikola Antic (Seekirchen 1b), Patrick Leitner, Fabian Pirkebner, Simon Költringer (alle Schleedorf)

Herbst 2022 auf einen Blick

Höchster Sieg: 4:0 gegen Wals-Grünau 1b

Höchste Niederlage: 1:6 gegen Elixhausen

Beste Torschützen: Maximilian Allstrofer, Noah Petschnig (beide 6)

