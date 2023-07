2. Landesliga Nord: Liga-Zusammensetzung 2023/24

Details Freitag, 14. Juli 2023 10:37

13 Flachgauer Vereine und der USK St. Koloman aus dem Tennengau werden in der 2. Landesliga Nord heuer um Zählbares kämpfen. Für den Meistertitel kommen einige Mannschaften in Frage. Gewiss wieder ein heißer Tipp: Faistenau. In den letzten Jahren permanent im Spitzenfeld zu finden, wären die Lämmerhofer-Jungs eigentlich überreif.

Mattsee-Goleador Florian Neuhofer (li.) führt die ewige Torschützenliste der 2. Landesliga Nord an.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Liga-Zusammensetzung (14 Mannschaften)

13 Flachgauer Vereine

SV Grödig 1b (Absteiger)

USV Elixhausen

Heeres SV Wals

USV Plainfeld (Absteiger)

USV Köstendorf

USC Faistenau

SV Wals-Grünau 1b

USC Abersee

USC Mattsee

SV Seekirchen 1b

SK Strobl (Absteiger)

USV Koppl

USK Hof (Aufsteiger)

1 Tennengauer Verein

USK St. Koloman (Absteiger)

Wichtigste Eckpunkte für 2023/24

Aufstiegsregelungen

Der Meister der 2. Landesliga Nord steigt in die 1. Landesliga auf

steigt in die 1. Landesliga auf Im Falle eines Erreichens eines Meistertitels durch eine 1b-Mannschaft , hat auch die bestplatzierte Nicht-1b-Mannschaft das Recht zum Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse

, hat auch die das Recht zum Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse Zwischen den Spielklassen der 1. Kampfmannschaft und der 1b-Mannschaft desselben Vereines müssen zwei Leistungsstufen Unterschied bestehen. Würde dieser durch einen Aufstieg der 1b-Mannschaft unterschritten, erlischt das Aufstiegsrecht für die 1b-Mannschaft ersatzlos

bestehen. Würde dieser durch einen Aufstieg der 1b-Mannschaft unterschritten, für die 1b-Mannschaft Die Zahl der Aufsteiger erhöht sich, wenn die festgelegte Spielklassenstärke unterschritten wird



Abstiegsregelungen

Aus der 2. Landesliga Nord hat die letztplatzierte Mannschaft abzusteigen

abzusteigen Die Zahl der Absteiger erhöht sich , wenn durch irgendeinen Umstand die festgelegte Spielklassenstärke überschritten wird

, wenn durch irgendeinen Umstand die festgelegte wird Zwischen den Spielklassen der 1. Kampfmannschaft und der 1b-Mannschaft desselben Vereines müssen zwei Leistungsstufen Unterschied bestehen. Wird dieser durch den Abstieg der 1. Kampfmannschaft unterschritten, rückt die 1b-Mannschaft am Ende des Spieljahres an den Schluss der Tabelle der betreffenden Liga und steigt in eine Leistungsstufe mit entsprechendem Abstand zur 1. Kampfmannschaft ab

Letzte fünf Meister

2023: ATSV Salzburg (amtierender Champion )

2022: St. Koloman

2019: Plainfeld

2018: Siezenheim

2017: Thalgau

Ewige Torschützenliste (Top-5)

1. Florian Neuhofer 189 2. Michael Kübler 154 3. Christoph Weishäupl 123 4. Mladen Vasic 122 5. Philip Schmidt 121

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei