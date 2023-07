USV Plainfeld: Nach bitterem Abstieg bereits das Krönchen gerichtet

Details Freitag, 28. Juli 2023 10:15

Der USV Plainfeld war in der vergangenen Saison einer der großen Leidtragenden des Reformjahres. Trotz 43 eingesackelten Points musste die Königseder-Crew als Tabellenachter den bitteren Gang aus der 1. Landesliga in die 2. Landesliga Nord antreten. Getreu dem Sprichwort "Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen" will man dort aber wieder voll angreifen...

Abstieg lag schwer im Magen

Nicht weniger als acht der insgesamt 15 Mannschaften hat's in der 1. Landesliga in der kürzlich abgelaufenen Spielzeit gefressen. Ein Verein aus diesem Oktett, das eine Spielklasse nach unten musste, war der USV Plainfeld. Trotz 43 Punkten sollte es am Ende nicht für den Ligaverbleib reichen. "Natürlich war die Art und Weise unseres Abstieges bitter, unterm Strich waren wir aber selber schuld", betont Coach Florian Königseder. Nach einem Riesenumbruch im Sommer 2022 wollte der Motor der Plainfelder erst verspätet warmlaufen. Nach Hinrunden-Tabellenplatz zehn mit 18 Zählern, kamen im zweiten Saisonabschnitt 25 dazu. Letztendlich ging's für die Flachgauer als beachtlicher Achter nach vier Jahren in der 1. Landesliga wieder zurück in die 2. Landesliga Nord.

Heißer Derby-Tanz als letzter Liga-Feinschliff

Apropos 2. Landesliga Nord: Dort möchten die Plainfelder unbedingt für positive Headlines sorgen. "Wir wollen vorne mitspielen. Ich denke, dieses Ziel darf man als bester Absteiger auch haben", meint Königseder. Vor allem im Landescup wurden Plainfelds Ambitionen schon verdeutlicht, warf man in der 1. Runde doch Salzburg-Ligist SAK aus dem Bewerb. Und bevor man am 6. August mit dem Heimspiel gegen Seekirchen 1b in die Liga startet, wartet noch eine ganz spezielle Partie auf das Königseder-Kollektiv - das Cup-Zweitrundenduell gegen Nachbar, Rivale und Salzburg-Ligist Thalgau.

Sommertransfers 2023

Zugänge: Mihajlo Panic, Mirsad Omeradzic (beide Lieferinger SV), Andrej Spasojevic (Bergheim), Vukasin Benovic (Hallwang), Armin Salihovic (Obertrum), Nino Lesjak (SAK), Massoud Shaker (Anthering), Bajram Selimi (Bergheim 1b), Thomas Ahorner (reaktiviert)

Abgänge: Almedin Omeradzic (Anif), Azem Basinac (SAK), Minel Sulejmanovic (Obertrum), Marko Pecaranin (Karrierepause)

Bisherige Spiele

Testspiele

10:0 gegen Puch 1b (2. Klasse Nord B)

Landescup

2:1 gegen SAK (Salzburger Liga)

