Aufsteiger Hof will postwendende Talfahrt verhindern

Samstag, 17. Februar 2024

Nach einem Aufstieg gleich wieder absteigen? Dieses Worst-Case-Szenario will der USK Hof im Laufe der Frühjahrsmeisterschaft tunlichst vermeiden. Aktuell Elfter auf Tuchfühlung mit dem Tabellenende blicken die Kicker von Übungsleiter Christian Kendler dem Liga-Existenzkampf aber positiv entgegen.

Fotocredit: USK Hof/Sebastian Pichler

Im hinteren Tabellendrittel angesiedelt

Als souveräner Meister der 1. Klasse Nord war der USK Hof im vergangenen Sommer nach sechsjähriger Abstinenz in die 2. Landesliga Nord zurückgekehrt. Dort sprangen für die Kendler-Truppe in der Herbstmeisterschaft 15 Punkte und Tabellenplatz elf heraus. "Durchwachsen", versucht Michael Zeilerbauer, der Sportliche Leiter, das bisher Gezeigte in die richtige Schublade einzuordnen. Dass man sich - Stand jetzt - lediglich drei Punkte vor Schlusslicht Grödig 1b und somit im nackten Abstiegskampf befindet, schmeckt den Hofern ganz und gar nicht. "Diese Situation wollten wir vermeiden. Wir haben den einen oder anderen Punkt leichtfertig liegengelassen", so Zeilerbauer. Positiv: Die beiden Nachbarschaftsduelle gegen Faistenau (2:1) und Koppl (4:0) konnte Hof für sich entscheiden. "Eine schöne Geschichte", blickt Zeilerbauer freudig auf die Derbysiege zurück.

Nicht-Abstieg als großes Ziel

Im Laufe des Frühjahrs soll für den Aufsteiger der Klassenerhalt her. "Wir sind optimistisch", betont Zeilerbauer, der voll und ganz auf den gewohnten Spielerkader vertraut. Zwar leuchten insgesamt fünf Neuzugänge auf, in die tragenden Rollen werden aber weiter diejenigen Spieler schlüpfen, die schon im Herbst mit von der Partie waren. "Gezielt haben wir uns nicht verstärkt, da ich der Meinung bin, dass der Klassenerhalt mit unserem Kader möglich sein sollte", sagt Zeilerbauer.

Luft nach oben

Die Hofer haben bereits vier Testmatches in den Beinen. Nach Adnet 1b (8:0), Oberwang (2:5) und Oberalm (0:2) gab's gestern ein 1:1-Remis gegen Salzburg-Ligist Adnet. "Die Vorbereitung läuft okay. Verbesserungspotenzial gibt es ja schließlich immer", findet Zeilerbauer. In Bälde steht noch ein Trainingslager in Ungarn an. Der Liga-Restart erfolgt am 23. März mit dem Gastspiel in Strobl, das Hof in der Hinrunde die bis dato höchste Saisonniederlage zufügte.

Wintertransfers

Zugänge: Manuel Pichardo (Adnet), Sebastian Pichler (Seekirchen 1b), Anil Büyükesen (Hallwang), Tobias Graml, Bernhard Haas (beide Thalgau 1b)

Abgänge: Paolo Mascolo (Faistenau), Abdullah Mohammad (Bergheim)

Herbst 2023 auf einen Blick

Höchster Sieg: 4:0 gegen Koppl

Höchste Niederlage: 1:6 gegen Strobl

Bester Torschütze: Damir Tosunovic (8)