Insgesamt neun Buden! Chaotisches Torspektakel geht an St. Koloman

Zog man die Statistiken an Land, dann führte im gestrigen Nachtrag eigentlich kein Weg an einem Heimsieg des USK St. Koloman vorbei. Während die Taugler ihre drei bisherigen Heimspiele allesamt gewinnen konnten, sackte das 1b-Team des SV Wals-Grünau in der aktuellen Saison auf fremden Geläuf noch keinen einzigen Point ein. Schlussendlich blieb es auch dabei. Zwar gingen die Regionalliga-Fohlen gleich zweimal in Front, jedoch waren es am Ende die Tennengauer, die sich über einen spektakulären 5:4-Erfolg freuen durften.

Fotocredit: USK St. Koloman (ARCHIVBILD)

Spiel drehte sich ergebnistechnisch gleich zweimal um 180 Grad

"Wir haben den Anfang total verschlafen", grantelte St. Koloman-Übungsleiter Markus Hofer. Die Schlafmützigkeit der Hausherren wussten die Grünauer Youngsters prompt auszunutzen und gingen schon nach wenigen Sekunden durch einen Treffer von Maximilian Ausserleitner in Front - 0:1 (1.). Die Partie musste schließlich zehn Minuten alt werden, ehe die Taugler schön langsam auf Touren kamen. "Bis zur 30., 35. Minute hatten wir das Spiel dann unter Kontrolle", grinste Hofer, der in der guten St. Koloman-Phase just zwei Treffer bejubelte: Erst egalisierte Christoph Siller die Gäste-Führung vom Punkt (13.), drei Minuten später drückte Johannes Siller zum 2:1 ab (16.). Weil sich auf Seiten der Hausherren kurz vor dem Pausentratsch noch zwei gravierende Fehler eingeschlichen hatten, glückte den Grün-Weißen via Doppelschlag der Turnaround: Savo Pajic (42.) und 0:1-Schütze Ausserleitner (43.) stellten binnen kürzester Zeit von 2:1 auf 2:3.

Finaler Doppelschlag für St. Koloman als Abbiegespur auf die Siegerstraße

"In der zweiten Halbzeit war es ein wildes Hin und Her", bilanzierte Hofer, der etliche Einschussgelegenheiten hüben wie drüben notierte. Den Anfang bezüglich Volltreffer machte Johannes Siller in Minute 48, der seine Farben mit Saisongoal Nummer acht zum neuerlichen Ausgleich schoss - 3:3. Die jungen Grünauer ließen sich jedoch weiß Gott nicht aus den Angeln heben und erzielten in Person von Wolfgang Högl abermals die Führung - 3:4 (63.). Im Endspurt wurde es auf dem Halleiner Kunstrasenplatz noch einmal turbulent. In Minute 86 netzte Christoph Siller zum 4:4 ein, Aktionen drauf sicherte Alexander Schorn nach ruhendem Ball per Kopf seinen Kumpanen doch noch das Punktemaximum - 5:4 (88.). "Dass wir die Partie noch zu unseren Gunsten gedreht haben, ist natürlich voll super. Im Endeffekt hätte es allerdings auch ganz anders laufen können", atmete Hofer tief durch.

USK St. Koloman 5:4 (2:3) SV Wals-Grünau 1b

Hallein, SR: Esat Temizkan

Torfolge: 0:1 Maximilian Ausserleitner (1.), 1:1 Christoph Siller (13., Elfmeter), 2:1 Johannes Siller (16.), 2:2 Savo Pajic (42.), 2:3 Maximilian Ausserleitner (43.), 3:3 Johannes Siller (48.), 3:4 Wolfgang Högl (63.), 4:4 Christoph Siller (86.), 5:4 Alexander Schorn (88.)

