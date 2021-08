In Abwesenheit von Coach Neudorfer: ÖTSU Oberhofen lässt zahnlosen Gneisern keine Chance

Details Samstag, 07. August 2021 15:58

Weil Coach Alexander Neudorfer krankheitsbedingt passen musste, leitete "Co" Stefan Lehner die Geschicke der ÖTSU Oberhofen beim heutigen Gastspiel gegen USK Gneis. Lehner machte seine Sache blendend, coachte die Oberösterreicher zu einem verdienten und so gut wie ungefährdeten 4:0-Triumph. Für den im Bett liegenden Neudorfer wohl die beste Medizin.

Fotocredit: ÖTSU Oberhofen (ARCHIVBILD)

Mit den Goals kam die Sicherheit zurück

Die Vorbereitungszeit war bei der ÖTSU Oberhofen ziemlich turbulent und wahrlich nicht gut fürs Selbstvertauen. Hart: In den insgesamt sieben Testmatches schaute kein einziger Erfolg heraus. Das war auch der Hauptgrund, warum es die Gäste heute eher vorsichtig angingen. Trotzdem fanden die Oberhofener im Laufe der ersten Halbzeit die zu diesem Zeitpunkt beste Chance vor, die Kirchhofer allein vor dem Tor stehend vernebelte. In der 32. Spielminute gab's dann doch Grund zum Jubeln: Rettenbacher mit einer herrlichen Hereingabe vom linken Flügel, die Eder ohne mit der Wimper zu zucken verwertete - 0:1. In der Endphase des ersten Spielabschnitts zwickten die Oberösterreicher ein zweites Mal zu: Kirchhofer zielte diesmal etwas genauer und sorgte für relativ klare Verhältnisse zur Pause - 0:2 (44.). "Mit den leichtfertigen Ballverlusten haben wir es ihnen zu einfach gemacht", murrte Gneis-Sektionsleiter James Clark. Oberhofen-"Co" und heutiger Chefcoach Lehner konnte sich derweil entspannt auf die Kabinenansprache vorbereiten: "Der Lucky Punch war noch einmal wichtig."

Nachlegen besser als neu einheizen

Die Brust der Lehner-Crew dürfte gleich nach Wiederbeginn noch breiter geworden sein, als Ablinger mit seinem blitzschnellen Goal auf 0:3 stellte (47.). Für die Heimelf bitter, zumal man sich in der 15-minütigen Verschnaufspause so einiges vorgenommen hatte. "Ja, wir wollten uns im Vergleich zur ersten Halbzeit anders präsentieren. Da war das schnelle Gegentor natürlich ein enormer Dämpfer", so Clark. Zwar bekamen die Gneiser das Spielgeschehen immer besser in den Griff, die richtig zwingenden Einschussgelegenheiten blieben allerdings Fehlanzeige. Ganz anders die ÖTSU, die kurz vor dem Spielende den Schlussstrich zog und dank Rettenbacher letztendlich einen 4:0-Auswärtserfolg einfuhr. "Aufgrund einer Top-Mannschaftsleistung und super Einstellung der Jungs war es in Summe ein verdienter Sieg", meinte Lehner abschließend. Dem konnte Clark nicht widersprechen: "Das war heute keine gute Leistung von uns."

Die Besten bei Oberhofen: Pauschallob

