Elixhausen entführt drei Punkte aus Oberndorf

Der USV Elixhausen konnte beim Gastspiel gegen den 1. Oberndorfer SK die ersten drei Punkte auf das Konto buchen. Beim letztendlich knappen 1:0-Auswärtserfolg machte das Goldtor von Lamin Manga den zahlenmäßigen Unterschied aus. Im Finish wurde bei einem OSK-Goal eine Abseitsstellung geortet.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Beide Mannschaften nahmen kein Risiko

"Es war wie erwartet ein ganz spezielles Auftaktspiel", schilderte Elixhausen-Spielertrainer Christopher Ruprecht, der ob der vielen Neuzugänge den OSK nicht wirklich einschätzen konnte. Beide Teams starteten zögerlich, tasteten sich weitestgehend ab. Danach waren es die Elixhausener, die mehr Druck erzeugen konnten. "Unsere Druckphase hat bis zur 35. Minute angedauert. Da haben wir auch zwei, drei Sitzer ausgelassen", ging's für Ruprecht und seine Mannen schließlich bei einem torlosen Unentschieden in die Pause.

Erfolgreicher Konterangriff durchbrach Torbann

Die Ruprecht-Schützlinge traten zu Beginn der zweiten Spielhälfte dominant auf und verbuchten wesentlich mehr Spielanteile. In der 54. Minute sollte sich das Engagement bezahlt machen, als Manga nach einem Konter am Ende der Verwertungskette stand und die Gäste in Führung brachte - 0:1. "Gegen die Oberndorfer Fünferkette haben wir in dieser Situation endlich ein bisschen Raum bekommen und diesen auch genutzt", grinste Ruprecht. Mit dem knappen Vorsprung im Gepäck hatte Elixhausen das Spielgeschehen fortan gut unter Kontrolle, ließ kaum bis gar nichts anbrennen. Im Endspurt wurde plötzlich auf der Gegenseite gejubelt. Vergeblich, denn das Tor der Hausherren wurde aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt. "Ein verdienter Sieg, der unterm Strich auch 2:0 oder 3:0 hätte ausfallen können. Wie auch immer, wir sind froh über die drei Punkte", so Ruprecht.

Die Besten bei Elixhausen: Matlaschek (IV), Laimer (IV)

