Von Coach und Abwehrchef aufgeweckt: Obertrum schlägt Seekirchen 1b mit 4:2

Details Montag, 16. August 2021 10:14

Mit dem Duell zwischen dem USK Obertrum und der SV Seekirchen 1b wurde am Sonntag die 2. Runde der 2. Landesliga Nord abgeschlossen. Weil anfangs schläfrige Hausherren mit Fortdauer der Partie in die richtige Spur gefunden hatten, durfte am Ende ein nicht ungerechter 4:2-Arbeitssieg bejubelt werden.

Fotocredit: USK Obertrum

Obertrum-Coach Stevic und Abwehrboss Kostic mussten laut werden

Während die Seekirchener 1b vom Start weg motiviert und kampfkräftig ans Werk ging, hinterließen die Trumer vorerst einen eher müden Eindruck. Das sah auch Obertrum-Obmann Robert Winkler so: "Ja, die ersten 20 Minuten haben wir verschlafen. Da war Seekirchen am Drücker." Die Strafe folgte auf dem Fuße: Deniz Ipek brachte die zweite Garnitur des Regionalligisten mit einem wunderschönen Tor in Führung - 0:1 (14.). Scharfe Worte von Übungsleiter Stevic und Abwehrchef Kostic rüttelten die Hausherren in der weiteren Folge wach. Obertrum konnte den Leistungsanstieg noch vor der Pause mit zwei Toren krönen: Zunächst sorgte Anglberger fürs 1:1 (33.), ehe sechs Minuten später Radivojevic einen Freistoß in den oberen Knick streichelte - 2:1 (39.).

Gastgeber legten nach, ließen nichts mehr anbrennen

In Durchgang zwei wurde die Dominanz der Stevic-Elf größer, was sich spätestens in Minute 56 auf der Anzeigetafel widerspiegelte: Beim Versuch hinten auszuputzen, mutierte Seekirchens Russinger zum Unglücksraben und beförderte eine Flanke von der Seite ins eigene Tor - 3:1. "Schöner kannst du den eigentlich nicht machen", musste auch Winkler schmunzeln. Nachdem Kanzi zwischenzeitlich nachgelegt hatte, die Führung der Trumer auf 4:1 erhöhte (66.), glückte den Gästen tief in der Nachspielzeit und nach einem laut Winkler "unnötigen Patzer in der Abwehr" noch das 4:2 durch Brugger (93.). "Mit Allstorfer, Edlinger, Pötzelsberger und Stürzer haben uns vier Stützen gefehlt. Dennoch war die Leistung gut - vor allem kämpferisch", resümierte Winkler.

Die Besten bei Obertrum: Pauschallob (herausragend: Kanzi, Radivojevic, Kostic)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!