Gerechtes X bei Obertrum gegen Oberndorf

Details Freitag, 27. August 2021 21:07

Bei der Eröffnung der 4. Runde wurde heute Abend in der 2. Landesliga Nord vergeblich nach einem Sieger gesucht. Nach attraktiven 90 Minuten, in denen beide Teams ihre Phasen zur Erlangung des Oberwassers vorgefunden hatten, trennte sich der USK Obertrum vom 1. Oberndorfer SK mit einem 1:1-Remis.

Oberndorf und der Lohn für eine taktisch sehr disziplinierte Performance

"Die Zuseher haben ein extrem spannendes und ausgeglichenes Spiel gesehen", ließ Obertrum-Obmann Robert Winkler das heutige Runden-Opening der 2. Landesliga Nord Revue passieren. Nach einer anfänglichen Druckperiode der Heimischen lagen die Vorteile im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit dann eher beim OSK, der sich pünktlich zur Halbstundenmarke nicht unverdient in Führung brachte: Ein gut herausgespielter Angriff, dem Lukic noch das i-Tüpferl gab, indem er überlegt einschob - 0:1 (30.). "Die Oberndorfer waren taktisch sehr gut auf uns eingestellt. Sie haben kompakt verteidigt und schnell umgeschaltet", schickte Winkler ein paar anerkennende Worte in Richtung Gäste-Lager.

Allstorfer bewahrte Trumer vor Heimpleite

In Durchgang zwei waren schließlich die Trumer im Kommen. "Wir hatten vier, fünf richtig tolle Chancen", bissen sich Winkler und seine Crew meist an OSK-Ersatzkeeper Marojevic die Zähne aus. Einmal stand Allstorfer sogar die Torumrandung im Weg. "Oft haben wir zu viel wollen, waren bei den Abschlüssen zu überhastet", sagte Winkler. Oberndorf-Sektionsleiter Hannes Danner malte sich indes schon den vollen Erfolg aus: "Über weite Strecken sind wir hinten gut gestanden und kamen immer wieder zu Konterchancen." In der 85. Spielminute fiel er dann allerdings doch noch: der Ausgleichstreffer, auf den die Heimelf so vehement gedrückt hatte. Den Schuss von Radivojevic konnte Marojevic nur Abprallen lassen, beim Abstauber sagte Allstorfer im Liegen danke - 1:1. In den Schlussminuten wollten beide Mannschaften den Dreier. Sowohl Obertrum als auch Oberndorf hatten ihren Matchball - nützen konnte ihn aber keiner. "Unterm Strich ein verdientes Unentschieden. Freilich wollten wir heute unbedingt drei Punkte, aber dann holen wir sie halt dann nächste Woche in Gneis", schickt Winkler eine Art Kampfansage in Richtung nächstem Gegner. Dass die Punkteteilung gerecht war, konnte auch Danner bestätigen, fügte aber hinzu: "Wenn du so kurz vor Schluss den Ausgleich bekommst, ist es natürlich sehr schade."

Die Besten: Pauschallob (herausragend: Kostic, Allstorfer) bzw. Marojevic, Memic, Lukic, Tomic

