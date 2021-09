Nach frühem Rückstand: Köstendorf schlägt St. Koloman 3:1

Details Samstag, 04. September 2021 11:53

In der 5. Runde der 2. Landesliga Nord wies der USV Köstendorf den USK St. Koloman mit 3:1 in die Schranken. Nachdem Alexander Schorn die Gäste mit seinem siebenten Saisontreffer in Führung gebracht hatte, sorgten Michael Kübler und Defensivboy Darko Bogosavljevic für die Wende. In der Tabelle tauschten die beiden Teams die Ränge: Köstendorf ist neuer Dritter, St. Koloman zumindest bis heute Abend Vierter.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A. (ARCHIVBILD)

Köstendorf steckte frühen Nackenschlag gut weg

Mit dem ersten gelungenen Angriff und nach lediglich sechs gespielten Minuten schossen sich die "St. Kolomänner" voran: Tormaschine Schorn stellte hurtig auf 0:1. "Sauber gespielt, aber schlecht verteidigt", knurrte Köstendorfs Coach Wolfgang Denk. Dessen Truppe bekam das Spielgeschehen fortan gut in den Griff, verbuchte durch Kübler und Aschenberger bereits gute Möglichkeiten, musste sich aber dann doch bis zur 45. Spielminute gedulden, ehe Kübler einen ruhenden Ball zum 1:1 ins Netz zwirbelte.

Bogosavljevic und Kübler stellten Weichen auf Heimsieg

Während giftige Köstendörfer ehestmöglich nachlegen wollten, blieben die Gäste aus dem Tennengau vor allem nach Standards gefährlich. "Freilich kann da immer was passieren, aber so richtig zwingend hab ich St. Koloman da nicht gesehen", bilanzierte Denk. In Summe waren die Grün-Weißen aktiver, dominanter und konnten sich dafür schließlich in Minute 73 belohnen: Abwehrmann Bogosavljevic nickte nach einem Eckball per Kopf ein - 2:1. Astrein war's nicht, Denk klärt auf: "Ob der Ball in vollem Umfang hinter der Linie war, konnte keiner bestätigen. Da gingen die Meinung, auch innerhalb unserer Mannschaft, ziemlich auseinander." Weil fünf Minuten später Kübler vom Elferpunkt die Nerven behielt, war die Torte wohl endgültig gegessen - 3:1 (78.). Auch weil Köstendorf im Finish nichts mehr anbrennen ließ und den Karren letztendlich sauber in der Garage abstellte. "Der Sieg verdient, unsere Chancenverwertung ausbaufähig", rundete Denk den aus seiner Sicht erfolgreich verlaufenden Fußballabend ab.

Die Besten bei Köstendorf: Neumayr (ZM), Bogosavljevic (IV), Bann (RM)

