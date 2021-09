"Schlechtes Spiel" bringt Köstendorf gegen Seekirchen 1b dennoch einen Zähler

Details Samstag, 18. September 2021 12:11

In der 7. Runde der 2. Landesliga Nord trennten sich der USV Köstendorf und die SV Seekirchen 1b mit einem 1:1-Unentschieden. Jonathan Zeyringer hatte die Regionalliga-Küken hurtig in Front gebracht, Routinier Michael Kübler zur Freude der Heimischen nur wenig später ausgeglichen. Damit blieben die Grün-Weißen auch im sechsten Spiel en suite gegen Seekirchens zweite Garnitur ohne Pleite. Der letzte Sieg der SVS 1b über die Köstendorfer datiert vom 20. November 2018.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A. (ARCHIVBILD)

Kein Sieger zum Rundenauftakt

Die Köstendorfer PR-Link-Arena war gestern Abend Ort der Zuflucht - da wurde nämlich der 7. Spieltag der 2. Landesliga Nord eröffnet. Das Runden-Opening verlief nicht wirklich nach dem Geschmack der Köstendorfer. Übungsleiter Wolfgang Denk nahm sich kein Blatt vor dem Mund: "Es war ein schlechtes Spiel von uns.". Den ersten Dämpfer setzte es für die Grün-Weißen nach lediglich fünf Minuten, als Zeyringer die Seekirchener Grünschnäbel voranbrachte - 0:1. Zumindest die Reaktion darauf stimmte. Denn in Minute 13 war die Gäste-Führung schon wieder egalisiert: Kübler setzte sich im Eins-gegen-Eins mit einem Seekirchen-Innenverteidiger durch und schob überlegt zum 1:1 ein. "Die wenigen Chancen, die wir im weiteren Verlauf hatten, haben wir leider nicht gemacht", sprach Denk ungenutzte Gelegenheiten von Kübler, Zieher und Vukadinovic an. Doch auch den feldüberlegenen und kämpferisch starken Zeyringer-Buben glückte es an diesem Abend nicht, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. "Im Endeffekt hätte es in beide Richtungen kippen können. Chancen auf den Siegestreffer hatten beide Mannschaften", so Denk weiter. Mit der Punkteteilung verpasste Köstendorf den Sprung auf einen der hochdotierten Spitzenplätze, indes bleibt Seekirchen 1b in der Tabelle zweistellig. "Wir haben bei Weitem nicht das gespielt, was wir können", war Denk zwar glücklich über den einen Punkt, mit der Darbietung seiner Mannen aber alles andere als zufrieden.

