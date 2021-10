Obertrum schlägt Oberhofen unspektakulär 2:0

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 19:17

Der USK Obertrum bleibt Tabellenführer der 2. Landesliga Nord! Die Elf von Stanislav Stevic setzte sich auf der gut besuchten heimischen Anlage gegen die ÖTSU Oberhofen mit 2:0 durch. Beide Treffer erzielte der einmal mehr herausragende Offensivmann Maximilian Allstorfer. Bitter für die Gäste: Kirchhofer und Enzesberger schieden verletzungsbedingt früh aus.

Fotocredit: USK Obertrum (ARCHIVBILD)

Allstorfer-Show brachte Oberhofen ins Hintertreffen

350 Besucher sorgten auf der Sportanlage in Obertrum für eine wunderbare Kulisse. Die Begegnung startete für die Heimelf denkbar günstig, denn nach nur neun gespielten Minuten zappelte das Kunstleder zum ersten Mal im Netz: Eine ideale Flanke verwertete Allstorfer mit einem präzisen Kopfball ins Eck zum 1:0. Nachdem Schiedsrichter Muslija bei einer strittigen Situation im Oberhofener Strafraum (Allstorfer ging zu Boden) den Trumern keinen Elfmeter zugesprochen hatte, durfte in Minute 32 das 2:0 zelebriert werden: Wieder war Allstorfer von den Irrseern nicht zu bändigen. "Wir haben gedrückt und waren überlegen", ging der Zwei-Tore-Vorsprung für Obertrum-Obmann Robert Winkler letztlich völlig in Ordnung. Derweil schlug auf Seiten der Oberhofener der Verletzungsteufel zu: Kirchhofer (19.) und Enzesberger (33.) mussten verfrüht runtergenommen werden.

Ereignislose, zweite Halbzeit

Weil die Hausherren nicht mehr mussten und die Gäste nicht konnten, war die Geschichte des zweiten Spielabschnitts relativ schnell erzählt. Winkler: "Ohne das Spiel aus der Hand zu geben, sind wir dann ein wenig zurückgefallen. Zwingende Torchancen hat's keine gegeben. Weder für uns noch für Oberhofen." Mit dem souveränen 2:0-Erfolg konnten die Stevic-Buben die Tabellenführung erfolgreich verteidigen. Winkler freut's: "Wir sind sehr zufrieden. Nun warten drei harte Spiele auf uns. Da wird sich dann entscheiden, wer Herbstmeister wird." Erfreulich: Radivojevic (Bänderverletzung) und Kleinhofer (Corona) machten heute schon für 20 Minuten mit, werden gegen Elixhausen wohl wieder bei hundert Prozent sein. "Damit wäre unser Sturm natürlich noch stärker", weiß auch Winkler.

Die Besten bei Obertrum: Allstorfer (ST), Kostic (DM), Wirthenstätter (RV)

