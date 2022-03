Mit der nötigen Kampfkraft: ATSV ringt Faistenau nieder

Details Sonntag, 20. März 2022 22:11

Eigentlich ist ja der ATSV Salzburg für seine spielerische Finesse bekannt. Im einzigen Sonntagsspiel der 15. Runde mussten die Feinmotoriker rund um Übungsleiter Milan Pavlovic zu härteren Mitteln greifen. Mit Erfolg: Verfolger USC Faistenau wurde mit 3:1 in die Schranken gewiesen und somit ohne Früchte nach Hause geschickt.

Fotocredit: ATSV "SRBIJA15" Salzburg

Viel Kampf und Krampf

"Die Platzverhältnisse waren eine Qual", ächzte ATSV-Dompteur Milan Pavlovic. Seine ansonsten so spielstarke Truppe war gut beraten, beim Frühjahrsauftakt gegen den Tabellenvierten Faistenau die Spielweise dementsprechend zu adaptieren. "Wir haben mit viel Kampf ins Spiel finden müssen. Das war nicht wirklich schön anzuschauen", so Pavlovic weiter. Trotzdem durfte auf Seiten der Städter bereits früh gejubelt werden: Ein Tiago-Stangler, der grundsätzlich für Ristic gedacht gewesen wäre, kam auf Umwegen zu Andrija Petrovic, der sich die Murmel noch einmal zurechtlegte, nur um sie im Anschluss aus rund elf Metern in die Maschen zu befördern (6.).

Tiago chaffeuierte Spitzenreiter zum nächsten vollen Erfolg

Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts meldeten sich plötzlich die Faistenauer zu Wort. Weil sich Mendim Fetahaj zu Saisontreffer Nummer 16 nicht zweimal bitten ließ, stand's nach 50 absolvierten Minuten 1:1. Zudem beäugte Pavlovic nicht ungefährliche Faistenau-Geschosse aus der Ferne. "Wir haben einen guten Einser", konnte sich der ATSV-Coach jedoch auf die Fähigkeiten von Schlussmann Miodragovic verlassen. In der weiteren Folge rappelte sich der ATSV auf und fand spätestens in der 62. Minute auf die Siegerstraße zurück, als Tiago Gäste-Goalie Klaushofer elegant umkurvte und den Ball ins verwaiste Tor streichelte. Im Finish setzte die Gastelf alles auf eine Karte, was wiederum der Pavlovic-Crew mehr Räume bescherte. Den 3:1-Endstand markierte abermals Tiago. Der Brasilianer war nach einem Corner sowie Klaushofer-Unsicherheit zur Stelle und netzte per Kopf ein (86.).

Die Besten beim ATSV: Tiago (ST), Andrej Majetic (DM), Petar Bogdanovic (IV)