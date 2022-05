Den nächsten "Großen" geärgert! Wals-Grünau 1b wird St. Kolomans Waterloo

Details Sonntag, 01. Mai 2022 01:16

Letzte Woche sorgte die SV Wals-Grünau 1b noch gegen den ATSV für Furore, knöpfte dem Titelanwärter ein 1:1-Remis ab. Gestern musste der nächste "Große" dran glauben: Die zweite Mannschaft des Regionalliga-Klubs legte den Spitzenreiter USK St. Koloman übers Knie, blieb auswärts sensationell mit 2:1 siegreich.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Wals-Grünau 1b verblüffte alle

"Mit dem hätte ich nicht gerechnet - wahrscheinlich eh keiner. Ich hätte keinen Cent auf uns gesetzt", rang Gerhard Perlak, der Übungsleiter der Grünauer 1b, regelrecht nach Worten. Sein Team reiste mit dem letzten Aufgebot zum Leader nach St. Koloman, nur um dort überraschenderweise mit 2:1 die Oberhand zu behalten. "Ich hab' die Bank mit zwei U16-Spieler auffüllen müssen, Coreth zum ersten Mal überhaupt auf der Sechs aufgestellt", erklärte Perlak, der in der ersten Halbzeit tonangebende Grünauer Grünschnäbel sichtete. Nachdem Reischl eine und Pajic sogar zwei Top-Chancen verjuxt hatten, knallte Abwehrmann Eibl sich und seine Kollegen per halben Seitfallzieher voran - 0:1 (45.). "Im Endeffekt hätte der Vorsprung zur Pause höher sein können", blieben die liegengelassenen Gelegenheiten in Perlaks Hinterkopf.

Heimische Schlussoffensive mit minimalem Ertrag

Die "St. Kolomänner", die im ersten Spielabschnitt einiges schuldig geblieben waren, zeigten nach der Pause ein ganz anderes Gesicht. "Darauf waren wir eingestellt", so Perlak weiter. In Minute 53 waren es aber seine Regionalliga-Fohlen, die neuerlich zum Torjubel abdrehten: Wieder war Eibl nach einem Standard zur Stelle, nickte dieses Mal mit Köpfchen zum 0:2 ein. Während die Grün-Weißen gar noch den dritten Treffer in Griffweite hatten, bereitete der Ligaprimus alles fürs Comeback vor. In der 74. Minute führte ein weiter Einwurf zu Christoph Sillers 1:2-Anschlussgoal, danach drückte die Hofer-Elf wie wild auf mehr. St. Koloman fand eine Möglichkeit nach der anderen vor, doch mit Mann, Maus und dem nötigen Glück wussten die Gäste ihren knappen Vorsprung erfolgreich zu verteidigen. "Ein Lob an die gesamte Mannschaft", bejubelte Perlak ein starkes Kollektiv.

Die Besten bei Wals-Grünau 1b: Pauschallob (herausragend: Coreth (DM), Eibl (IV))