4,25 Tore/Spiel! Mattsee weiter in Torlaune

Details Samstag, 27. August 2022 01:28

An Tagen wie diesen trifft der USC Mattsee nahezu nach Belieben. Nachdem man in der Vorwoche Gneis mit 7:2 vom Hof gejagt hatte, ließen die Bradaric-Schützlinge in der 4. Runde auswärts beim bis dato noch ohne Punkteverlust gebliebenen USV Köstendorf einen hochverdienten 5:2-Sieg folgen. Mit 17 erzielten Goals gelten die Mattseer als die Torfabrik in der 2. Landesliga Nord.

Fotocredit: Austriansoccerboard/Heffridge (ARCHIVBILD)

Bradaric-Kollektiv hatte Spiel und Gegner gänzlich im Griff

Die Gastelf aus Mattsee nahm vor 250 Besuchern das Zepter vom Start weg in die Hand. "Wir haben super gespielt", frohlockte USC-Übungsleiter Muharem Bradaric, dessen Boyband sich im Verlauf der ersten 45 Minuten einen mehr als beruhigenden Drei-Tore-Bonus erarbeitete. Florian Neuhofer mit dem viel zitierten Dosenöffner (15.) und Doppelpacker Safet Ikanovic (20., 42.) sorgten dafür, dass sich zur Halbzeitpause ein 0:3 von der Anzeigetafel ablesen ließ. Und während die Köstendorfer laut Bradaric keine einzige Möglichkeit verbuchten, fanden die Mattseer darüber hinaus noch zwei hundertprozentige Einschussgelegenheiten vor.

Ikanovic mit sehenswertem Schlusspunkt

Nachdem Florian Neuhofer zu Beginn des zweiten Spielabschnitts auf 0:4 gestellt hatte (55.), schien die Messe endgültig gelesen. Doch so richtig abschütteln ließen sich die Heimischen nicht. In Minute 78 traf Gäste-Unglücksrabe Unter zum 1:4 ins eigene Tor, Kübler im Nachschlag per Freistoß zum 2:4 (91.). "Die Köstendorfer und ihre Zuschauer haben dann viel Druck gemacht", erinnerte sich Bradaric zurück. Ikanovics ruhender Ball nahe der Outlinie, der sich zweifellos das Prädikat "weltklasse" verdiente, war schließlich das finale Highlight in dieser torreichen Freitagabendpartie. "Das jemand einen Freistoß aus dieser Position ins Kreuzeck jagt, siehst du auch nicht oft", staunte Bradaric, der mit dem Spielhergang sowie -ausgang hochzufrieden war: "Es war alles super, alles top. Es gab nichts, aber auch gar nichts Negatives."