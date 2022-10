Mattsee untermauert Heimstärke gegen SV Wals!

Details Dienstag, 25. Oktober 2022 09:21

Bei USC Mattsee gab es für Heeres SV Wals nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 2:4. Mattsee erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. 150 Zuseher durften sich über sechs Tore freuen.

Ivan Makar brachte die Heimmannschaft in der 28. Minute nach vorn. In der 35. Minute erzielte Philip Schmidt das 1:1 für HSV Wals. Der Treffer zum 2:1 sicherte USC Mattsee nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Makar in diesem Spiel (39.). Mattsee führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.



In der 52. Minute brachte Florian Neuhofer das Netz für USC Mattsee zum Zappeln. Florian Strauch verkürzte für Heeres SV Wals später in der 62. Minute auf 2:3. Mit dem 4:2 sicherte Neuhofer Mattsee nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (82.). Schließlich sprang für USC Mattsee gegen HSV Wals ein Dreier heraus.

Bei Mattsee präsentierte sich die Abwehr angesichts 29 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (38). USC Mattsee stabilisiert nach dem Erfolg über Heeres SV Wals die eigene Position im Klassement. Acht Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Mattsee. USC Mattsee befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Fünf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Heeres SV Wals derzeit auf dem Konto. HSV Wals baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mattsee tritt kommenden Samstag, um 14:00 Uhr, bei USK Obertrum an. Bereits drei Tage vorher reist Heeres SV Wals zu USV Koppl.

2. Landesliga Nord: USC Mattsee – Heeres SV Wals, 4:2 (2:1)

82 Florian Neuhofer 4:2

62 Florian Strauch 3:2

52 Florian Neuhofer 3:1

39 Ivan Makar 2:1

35 Philip Schmidt 1:1

28 Ivan Makar 1:0