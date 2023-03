Routine schlägt Jugend - Köstendorf gegen Seekirchen 1b abgebrüht

Details Freitag, 31. März 2023 22:44

Der USV Köstendorf hat zum Runden-Opening in der 2. Landesliga Nord gegen die SV Seekirchen 1b einen Heimsieg davongetragen und sich am Freitagabend mit 3:0 durchgesetzt. So souverän, wie das Ergebnis vielleicht vermuten lässt, war's aber keinesfalls. In einigen Phasen sogar die unterlegene Mannschaft, präsentierte sich die Denk-Truppe im Abschluss kalt wie eine Hundeschnauze.

Fotocredit: USV Köstendorf

Effizienz als Schlüssel zum Köstendorf-Erfolg

"Die Partie war auf Augenhöhe - teilweise Seekirchen sogar stärker", fasste Köstendorf-Trainer Wolfgang Denk kurz zusammen. Die Regionalliga-Fohlen machten vor allem in der Anfangsviertelstunde mächtig Betrieb und klopften nicht nur einmal an der Tür zum Führungstreffer an. Das Toreschießen sollten an diesem Fußballabend allerdings die Grün-Weißen übernehmen. Ein Doppelpack von Spitzer (33., 74.) - erst nach Kübler-Einzelaktion, später nach Schober-Vorlage - sowie ein Fernschuss von Geburtstagskind Neumayr in den oberen Knick (85.) markierten den 3:0-Heimerfolg. "Ich denke, dass sich die Routine heute gegen die Jugend durchgesetzt hat", sah Denk seine Crew im Umgang mit den Torchancen wesentlich stabiler.

