Manga-Doppelpack bei Elixhausen-Remis gegen Leader ATSV

Details Dienstag, 25. April 2023 00:47

Dank eines Zweierpacks von Lamin Manga konnte der USV Elixhausen dem ATSV Salzburg ein 2:2-Unentschieden abtrotzen. Der aus Gambia stammende Offensivgeist brachte seine Farben gleich zweimal in Front, der aktuelle Spitzenreiter der 2. Landesliga Nord schlug ebenso oft zurück.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Elixhausen sorgte für noch mehr Spannung im Titelkampf

Die Truppe von Spielertrainer Christopher Ruprecht erwischte auf heimischem Boden einen echten Traumstart. In der dritten Spielminute drückte Manga zum frühen 1:0 ab. Wenige Momente später holten die Städter zum Gegenschlag aus - Vulevic stellte auf 1:1 (12.). Weil Manga in Minute 33 neuerlich seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellte, ging's für Elixhausen mit einem knappen Vorsprung zurück in die Kabine.

Der ATSV sollte sich an diesem Nachmittag allerdings nicht abschütteln lassen. Ganz im Gegenteil: Unmittelbar vor Einbruch der Schlussviertelstunde stellte der eingewechselte Milenkovic zumindest ein Pünktchen sicher - 2:2 (74.). Apropos ein Zähler: Den liegt das Pavlovic-Kollektiv im Zwischenklassement vor Faistenau, das Gneis beim 9:1-Schützenfest eine faustdicke Watsch'n verpasste.

