Spitzen-Duo kollabiert gleichzeitig - Keine Punkte für Faistenau und ATSV

Sonntag, 14. Mai 2023

Während die Meisterfrage in der 2. Landesliga Süd mittlerweile geklärt ist, läuft der Kampf um den Titel im Norden auf Hochtouren. Anlässlich der 22. Runde fielen Spitzenreiter USC Faistenau und sein härtester Verfolger, der ATSV Salzburg, sozusagen im Gleichschritt um. Die Faistenauer unterlagen bei der Seekirchener 1b, die Städter zuhause gegen Koppl.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Faistenau und ATSV übten sich im "Synchronverlieren"

Jeder Punkteverlust kann im Kampf ums Meisterstück gehörig wehtun. Wenn beide Titelanwärter umfallen, bleibt's eine Nullrechnung. Geschehen am 22. Spieltag der 2. Landesliga Nord, an dem sowohl Leader Faistenau als auch der ATSV (2.) ihre Aufgaben nicht erfüllen konnten. Für die Lämmerhofer-Crew war das Eigentor von Unglücksrabe Thomas Schubert (7.) der Anfang vom Ende. Weil die Regionalliga-Fohlen im Verlauf des zweiten Abschnittes durch Seminerio (67.) und Schaurecker (85.) nachlegten und in der Defensive nichts Gravierendes zuließen, wurde der "Klassenbeste" tor- und punktelos auf die Heimreise geschickt.

Ebenfalls nicht anschreiben konnte die Pavlovic-Truppe. Gegen Aufsteiger Koppl wurde Deisls Blitz-Führungstreffer (3.) durch Radojevic zwar noch egalisiert (20.), auf Taferners 1:2 (31.) blieb die neuerliche Antwort aus. Tabellarisch veränderte sich nichts - außer dass Mattsee (8:4-Sieg gegen Fixabsteiger Oberndorf) auf sechs bzw. vier Punkte heranrückte.

