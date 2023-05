HSV jubelt nach wilder Achterbahnfahrt in Köstendorf

Details Sonntag, 14. Mai 2023 22:18

Mit einem 4:3-Auswärtserfolg beim USV Köstendorf hat der Heeres SV Wals seine Chancen auf den Ligaverbleib wieder bedeutend erhöht. Nervenaufreibend: Die Walser ballerten sich gleich dreimal in Front, mussten aber bis zum Schluss um den so wichtigen Dreier zittern.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Wichtige Punkte für die Schleindl-Crew

Das Gastspiel des HSV in der Köstendorfer PR-Link-Arena hatte was von einer Achterbahnfahrt. Lindner (4.) und Kaljikovic per Freistoß (37.) brachten die Gastelf gleich zweimal in Führung, die Köstendorfs Neumayr (21., 74.) ebenso oft zu egalisieren wusste. Nachdem Schamal (76.) und der eingewechselte Zimmermann (87.) zwischenzeitlich auf 2:4 gestellt hatten, war den Schleindl-Jungs der volle Erfolg so gut wie nicht mehr zu nehmen. Weil aber Heim-Boy Aschenberger postwendend auf 3:4 verkürzte (88.), blitzte final noch einmal Hochspannung auf. Summa summarum brachten die HSVler den knappen Bonus über die Ziellinie. Ein Sieg, der von großer Bedeutung sein könnte, liegt man in der Tabelle als Achter und mit 30 eingefahrenen Zählern nun voll auf Kurs Klassenerhalt.

