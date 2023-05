Angeschrieben! Seltenes Erfolgserlebnis für Fixabsteiger Oberndorf

Details Sonntag, 21. Mai 2023 12:00

Nach dem 1:0-Sieg zum Frühjahrsauftakt gegen Obertrum und sieben Pleiten in Folge hat der 1. Oberndorfer SK in der 23. Runde wieder einmal anschreiben können. Die Szabo-Crew, die schon als Fixabsteiger in die 1. Klasse Nord feststeht, konnte dem Mittelständer USC Abersee ein 3:3-Remis abtrotzen.

Fotocredit: HARZA (ARCHIVBILD)

Last-Minute-Punkt für Schlusslicht Oberndorf

Erst drei Mal war den Oberndorfern in dieser Saison etwas Zählbares vergönnt gewesen. Am gestrigen Frühnachmittag sollte es nach zuletzt sieben Niederlagen en suite den vierten Punktgewinn geben. Im Heimspiel gegen den Sechsten Abersee sorgte Zweierpacker Daniel Kovacs (15., 57.) für den Turnaround, nachdem Bence Peter die Aberseer bereits in der Anfangsphase in Führung gebracht hatte (8.).

Nach einem Doppelschlag der favorisierten Gäste durch Markus Urthaler (61.) und Philipp Engl (65.) schien die 20. Liga-Saisonschlappe für den OSK konkretere Formen anzunehmen. Doch der Tabellennachzügler schlug spät, aber doch zurück. In der dritten Minute der Nachspielzeit verhalf Eric Schweighart seinen Farben zum 3:3-Unentschieden.

