Obertrum vergibt Matchball zum vorzeitigen Klassenerhalt

Sonntag, 28. Mai 2023

In der 24. Runde der 2. Landesliga Nord ist der USK Obertrum ausgerechnet im Direktduell gegen die SV Wals-Grünau 1b mit 0:4 untergegangen. Alle vier Treffer der Regionalliga-Fohlen fielen in Durchgang eins. Mit einem Sieg hätten sich die Trumer vorzeitig absichern können.

Fotocredit: USC Faistenau (ARCHIVBILD)

Horrorstart besiegelte Obertrum-Pleite

Die Strumegger-Jungs wurden im Gastspiel beim zweiten Anzug des SV Wals-Grünau regelrecht überrumpelt. In den ersten fünf Minuten schlug es nicht weniger als dreimal im Gehäuse der Trumer ein. Auner per Doppelpack (1., 3.) und Sllamniku (5.) stellten in rekordverdächtigter Zeit auf 3:0. In Minute 42 setzte Kreil noch einen drauf, markierte den 4:0-Pausenstand.

Weil die knapp 100 Zuseher im zweiten Durchgang keine Tore mehr sahen, blieb's beim 4:0-Erfolg der Grünauer. In der Tabelle zog Wals-Grünau 1b mit Obertrum gleich (beide 28 Punkte). Oberhofen (25) hat ebenfalls noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt. Für Gneis (22) ist das Landesliga-Abenteuer indes vorbei.

