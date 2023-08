Aufsteiger Hof erfüllt Faistenau bei Itzlinger-Abschied mit Schrecken

Details Sonntag, 20. August 2023 12:23

Der USK Hof hat sich gestern Samstag entgegen den Erwartungen bei Titelaspirant USC Faistenau mit 2:1 durchgesetzt. Nachdem der Aufsteiger mit zwei Goals Vorsprung in Führung gelegen war, wollte der Lämmerhofer-Elf nur noch der Anschlusstreffer gelingen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Hof: Acht Gelbe Karten, zwei Tore, drei Punkte

Die Hofer waren erstmals seit dem Spieljahr 1993/94 in einem Meisterschaftsspiel auf die Faistenauer getroffen. Just nachdem in diesem Derby Faistenau-Urgestein Ralph Itzlinger verabschiedet worden war (14.), stach der Liganeuling zu: Ein Geschoss von Christoph Plank wurde von Pechvogel Thomas Schubert so unglücklich abgefälscht, dass es den Weg zum 0:1 in die Maschen fand (17.).

Wer dachte, die Heimischen würden sicherlich den Ausgleichstreffer erzielen, der irrte. In der 70. Spielminute konnte man mitansehen, wie Dragan Miskovic die Gästeführung mit einem satten 35-Meter-Freistoß ausbaute. Zwar stellten die Platzherren durch Lukas Huber postwendend auf 1:2 (71.), mehr glückte den höher eingeschätzten Lämmerhofer-Jungs jedoch nicht mehr. Kartenflut: Von den insgesamt neun ausgeteilten Gelben Karten verbuchte Hof nicht weniger als acht.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.