HSV bügelt Köstendorf in Köstendorf, Schmidt trifft vierfach

Details Montag, 13. Mai 2024 10:56

Der Heeres SV Wals hat am vergangenen Spieltag ein weiteres Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt. Beim furiosen 7:2-Auswärtssieg in Köstendorf überraschte vor allem die Höhe. In Torlaune: Philip Schmidt erzielte einen Viererpack.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Schmidt glückte lupenreiner Hattrick

"Wir haben von Anfang an alles reingehauen und somit zur Pause schon souverän geführt", lief für Thomas Pichler, dem Sportlichen Leiter des HSV, das Gastspiel in der Köstendorfer PR-Link-Arena wie am Schnürchen. Aus dem starken Kollektiv der Gäste sollte ein Mann herausragen: Philip Schmidt. Der beste Torjäger in den Reihen der Schleindl-Truppe trumpfte mit einem lupenreinen Hattrick auf. "Seine drei Tore waren überragend herausgespielt - echt super Spielzüge", schnalzt Pichler mit der Zunge. Unmittelbar vor der Pause konnten die Köstendorfer ihren Rückstand zumindest verkürzen - Marco Aschenberger stellte auf 1:3 (43.).

Furioser Auswärtssieg als Belohnung

Statt Verwaltungsmodus machte der HSV nach dem Seitenwechsel dort weiter, wo er vor der Pause aufgehört hatte. "Die Jungs haben nachgelegt. Das war auch wichtig", betont Pichler. Erst brachten Maximilian Schamal (48.) und Christoph Krainer per Elfer (55.) die Gastelf mit 5:1 in Front, ehe der für den verletzten Daniel Pollmann gekommene Nick Buchner (67.) und Matchwinner Schmidt (68.) mit einem Doppelschlag den Endstand markierten. Dazwischen war Köstendorf-Routinier Georg Seidl das 2:5 geglückt (62.). "Sieben Tore in Köstendorf musst du erst einmal schaffen", frohlockt Pichler. "Eine überragende Leistung. Die Mannschaft hat sich für die intensiven Trainingseinheiten belohnt."

Abstiegssorgen werden weniger

"Ich habe nicht mehr das Gefühl im Bauch, dass es in die falsche Richtung gehen könnte", blickt Pichler dem Saisonfinish optimistisch entgegen. Bei vier noch ausständigen Runden bekleidet der HSV Platz elf - komfortable sieben Punkte vor Schlusslicht Grödig 1b. Nächste Woche steigt zuhause das Nachbarschaftsduell mit der Wals-Grünau 1b. Köstendorf, das als Sechster im verkehrsberuhigten Bereich der 2. Landesliga Nord liegt, fordert zeitgleich den Vorletzten Hof.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.