USV Köstendorf setzt sich gegen Nachzügler durch

In einem Match der 23. Runde der 2. Landesliga Nord setzte sich der USV Köstendorf mit 4:2 gegen den USK Hof durch. Im Duell zwischen dem Sechstplatzierten und dem Vorletzten der Tabelle wurden die Köstendorfer am Freitagabend ihrer Favoritenrolle gerecht und feierten den zehnten Saisonsieg.

Spannender erster Durchgang mit vier Toren

Schon kurz nach dem Anpfiff, in der 8. Minute, schockte der junge Hofer Florian Mayr Hof das Heimpublikum mit dem 0:1, seinem ersten Tor bei seinem Kampfmannschaftsdebüt. Doch die Antwort des USV Köstendorf ließ nicht lange auf sich warten. In der 10. Minute gelang Marko Aschenberger der Ausgleich. Aschenberger zeigte einmal mehr seine Klasse und konnte einen perfekten Schuss ins Netz setzen. Nur sechs Minuten später drehten die Hausherren das Spiel, als erneut traf. Dieses Mal fand ein leicht abgefälschter Freistoß seinen Weg ins Tor. Der Nachzügler zeigte sich jedoch unbeeindruckt und glich durch Simon Ehrenreich in der 20. Minute zum 2:2 aus, nachdem er von einer hervorragenden Vorarbeit von Johannes Resch profitierte.

Bogosavljevic bringt Favoriten auf die Siegerstraße

Nach einem ruhigen Start in die zweite Halbzeit sorgte Köstendorf in der 58. Minute für das nächste Highlight. Darko Bogosavljevic brachte sein Team mit 3:2 in Führung. Das Tor entstand nach einer gut durchdachten Aktion, die die Defensive der Gäste überraschte. Die Hofer versuchten in der Folge alles, um den Ausgleich zu erzielen, und bekamen in der 71. Minute einen Elfmeter zugesprochen. Doch der Schuss von Dragan Miskovic ging daneben, was die Köstendorfer weiterhin in Führung hielt. Diese verpasste Gelegenheit sollte sich rächen, denn in der 80. Minute nutzte Stefan Grössinger einen katastrophalen Fehler von Hof-Schlussmann Matthias Ebner, um auf 4:2 zu erhöhen und das Spiel für Köstendorf zu entscheiden.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Michael Reiter erstellt.

