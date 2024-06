In und gegen Strobl: Plainfeld setzt sich Meisterkrönchen auf

Details Sonntag, 02. Juni 2024 18:57

Nicht ganz ein Jahr nach dem bitteren Abstieg aus der 1. Landesliga hat der USV Plainfeld den sofortigen Wiederaufstieg geschafft. Nach einem hochverdienten 3:1-Auswärtstriumph beim SK Strobl können die Königseder-Buben am letzten Spieltag nicht mehr vom Sonnenplatz verdrängt werden. Ob Seekirchen 1b oder Elixhausen in die Relegation gegen Süd-Pendant Maria Alm darf, entscheidet der Ausgang in der Salzburger Liga.

Foto: USV Plainfeld (ARCHIVBILD)

Plainfeld-Ersatzmann stach sofort

Der Start in dieses Sonntagsmatch verlief für den Tabellenführer denkbar ungünstig. Nach nur wenigen gespielten Minuten musste Übungsleiter Florian Königseder bereits zum ersten Mal wechseln - für den angeschlagenen Tobias Högler (Pferdekuss) Riad Selimi bringen. Glück im Unglück: Der eingewechselte Selimi brauchte keine Anlaufzeit, stellte mit seinem ersten Ballkontakt prompt auf 0:1 (11.). Nachdem ein individueller Fehler in der Gäste-Verteidigung die Strobler durch Josip Gavric unverhofft zum Ausgleich gebracht hatte (39.), sorgte Stefan Schöndorfers Eigentor in Ping-Pong-Manier für das Pausen-1:2 (45.+1). "Das wir uns sozusagen erzwungen haben", fügt Königseder hinzu.

Lediglich die Chancenverwertung war nicht meisterlich

Im zweiten Durchgang verpasste es Plainfeld zunächst, die Führung weiter auszubauen. "Wir hätten das Spiel früher entscheiden müssen", notierte Königseder etliche vergebene Top-Chancen. Weil Michael Ebner (Gelb-Rot, 69.) und Ernes Pasic (Rot, 75.) frühzeitig unter die Dusche geschickt wurden, ging's im Finish mit Zehn-gegen-Zehn weiter. "Der Schiedsrichter hat kurzzeitig den Faden verloren. Leider ist es noch einmal hitzig geworden", schildert Königseder, der in der allerletzten Minute der regulären Spielzeit schließlich tief durchatmen konnte. Mit seinem geschnürten Doppelpack stellte Selimi (90.) den Sieg, die drei Punkte und den Gewinn der Meisterschaft sicher. "Komplett verdient. Wir haben das Spiel über 90 Minuten kontrolliert und dominiert. Eine klasse Leistung von allen", strahlt Königseder, für den es mit seinen Plainfeldern nach einjähriger Abstinenz wieder zurück in die 1. Landesliga geht. "Jetzt sind wir wieder da, wo wir aus meiner Sicht auch hingehören."

Wer fordert den Süd-"Vize"?

Welches Team mit Plainfeld (Meister 2. Landesliga Nord) und Mittersill (Meister 2. Landesliga Süd) in die 1. Landesliga aufsteigt, wird im Relegationsspiel - in dem in der Regel die jeweiligen Vizemeister aufeinandertreffen - ermittelt. Während Maria Alm den Süden vertreten wird, muss der Norden noch auf die Antwort von "oben" warten. Seekirchen 1b, fix Vizemeister, hätte die Berechtigung nur dann, wenn die "Erste" mit einem Meistertitel in der Salzburger Liga den Aufstieg in die Westliga packt. Gelingt das nicht, bestreitet der Dritte Elixhausen das Aufstiegsmatch.

