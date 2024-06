Elixhausen gewinnt Relegation - Fuschl und Anif 1b jubeln mit

Details Mittwoch, 12. Juni 2024 21:22

Der USV Elixhausen hat das Relegationsspiel um den Aufstieg in die 1. Landesliga für sich entschieden. Die Männer rund um Spielertrainer Christopher Ruprecht ließen am Mittwochabend in Hallein gar nichts anbrennen und schlugen die wild zusammengewürfelte Elf des UFC Maria Alm klar mit 4:0. Ein Ausgang mit Auswirkungen: Während zwei Nord-Klubs mitfeiern können, müssen zwei Süd-Vereine aus ihrer jeweiligen Liga absteigen.

Foto: USV Elixhausen (ARCHIVBILD)

Maria Alm mit Rumpftruppe klarer Außenseiter

Das allerletzte Spiel der Unterhaus-Saison 2023/24 war im Vorfeld als ungleich eingestuft worden. Der Grund? Während die Elixhausener mit der vollen Kapelle in die Salinenstadt reisten, machte ein Gros der Maria Almer die Partymeile auf Mallorca unsicher. Und tatsächlich: Vom Erste-Kader waren Julian Trixl, Günther Buchner und Johannes Eder dabei - der Rest wurde mit Reserve-Spielern und Fußballpensionisten aufgefüllt. Neben dem ehemaligen Westliga-Kicker Gerhard Fabian (43) packte mit Christian Lederer (45) auch der Coach höchstselbst noch einmal seine Fußballschuhe aus.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Käse war schnell gebissen

Viel zu ernten gab's für die wild zusammengewürfelte Truppe des Vizemeisters der 2. Landesliga Süd nicht. Im Wohnzimmer von Salzburg-Ligist UFC Hallein, das sich mit rund 450 Besuchern füllte, gaben die Flachgauer vom Start weg die Richtung vor. Nachdem Elixhausen ein Traumstart geglückt, durch ein Tor von Spielertrainer Christopher Ruprecht schon in der 5. Spielminute in Führung gegangen war, sorgte Niklas Radwanovsky mit einem Doppelpack (38., 43.) noch vor dem Pausentratsch für die Vorentscheidung. Inmitten des schwarz-gelben Schaulaufens traf der eingewechselte Elias Hörl (80.) im Schlussakt zum 4:0-Sieg. Ein Sieg, der Elixhausen zum ersten Mal überhaupt in die 1. Landesliga hievt. Ergo: Größter Erfolg in der 46-jährigen Vereinsgeschichte.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Fuschl steigt auf, Anif 1b bleibt, Maishofen und St. Martin/L. steigen ab

Weil vom Ausgang des Relegationsduells viel abhing, wurde dieses auch in den unteren Ligen gespannt verfolgt. Während im nördlichen Teil des Bundeslandes gejubelt wurde (Fuschl steigt in die 2. Landesliga Nord auf, Anif 1b bleibt in der 1. Klasse Nord), wurden im Süden zwei weitere Abstiege besiegelt. Maishofen (2. Landesliga Süd) muss in die 1. Klasse Süd runter, für St. Martin/L. (1. Klasse Süd) geht's in der kommenden Saison in der 2. Klasse Süd weiter.

