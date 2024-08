4:1-Auswärtssieg! USV Koppl weiß numerische Überzahl zu nutzen

Details Samstag, 10. August 2024 19:48

In einem interessanten Auftaktspiel der 2. Landesliga Nord trafen der USK St. Koloman und der USV Koppl aufeinander. Während die Gastgeber stark starteten und früh in Führung gingen, zeigte sich Koppl als das stärkere Team und drehte das Spiel zu einem klaren 4:1-Sieg. Die Partie war geprägt von intensiven Szenen, einer roten Karte und fünf Toren.

Hausherren mit früher Führung - Dreier sieht Rot

Bereits in der 7. Minute sorgte eine gelbe Karte für Entsetzen bei den Heimfans, als ein Akteur der Gäste als letzter Mann ein Foul beging und der Schiedsrichter für dieses Vergehen nur Gelb zückte. Die ersten Minuten verliefen hektisch, doch in der 18. Minute konnten die Gastgeber jubeln. Fabian Klabacher, Neuzugang aus Scheffau, nutzte seine zweite Topchance und erzielte das 1:0. Die Offensivwelle der Gastgeber zeigte erste Früchte und gab den Fans Hoffnung auf einen erfolgreichen Start in die neue Saison.

Doch die Freude währte nicht lange. In der 32. Minute erhielten die Gäste einen Elfmeter zugesprochen, der jedoch nicht verwandelt wurde. Kurz darauf, gelang Koppl dann aber doch der Ausgleich zum 1:1, als Stephan Kobleder einen Strafstoß verwertete. Nachdem St. Kolomans Matthias Dreier Rot gesehen hatte, wussten die Gäste die numerische Überzahl kurz vor der Pause zu nutzen. Mit einem sehenswerten Treffer besiegelte Florian Deisl den 1:2-Halbzeitstand.

Gäste dominieren die zweite Halbzeit

In der 54. Minute stellten die Gäste die Weichen endgültig auf Sieg - wieder war es Deisl, der auf 1:3 stellte. Die dezimierten Gastgeber fanden kein Mittel, das Spiel zu drehen. Die letzten Minuten des Spiels verliefen für die Heimmannschaft äußerst bitter. Trotz aller Bemühungen konnte St. Koloman das Blatt nicht wenden. In der 90. Minute setzte Koppl den Schlusspunkt - David Fuchsberger traf zum 1:4. Die Zuschauer sahen eine engagierte Leistung der Gastgeber, die jedoch an der Effizienz und Stärke des USV Koppl scheiterten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter gk2000 (1190 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter gk2000 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.