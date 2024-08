Aufsteiger Oberalm nimmt Hof an die Kandare

Details Montag, 12. August 2024 11:22

Der 1. Oberalmer SV hat nach dem Aufstieg in der vergangenen Saison in der neuen Liga gleich den ersten Sieg eingefahren. Die Grün-Weißen aus dem Tennengau machten im Heimspiel gegen den USK Hof kurzen Prozess, führten zur Pause schon mit 4:0. Im zweiten Abschnitt kamen die Gäste noch zum Ehrentreffer.

Foto: FMT-Pictures/KJ (ARCHIVBILD)

Aufsteiger fertigte Hof schnell ab

Oberalm nahm den Boost aus der Aufstiegssaison mit und zeigte sich zuhause gegen Hof von seiner besten Seite. "Die erste Halbzeit war fast perfekt", analysiert OSV-Coach Bastian Angerer. Warum's nicht ganz perfekt war? "In der einen oder anderen Situation haben wir am Ball zu wenig Ruhe gehabt, leichtfertige Fehler gemacht." Was dem Übungsleiter der Oberalmer aber ganz gut schmeckte, war die Tatsache, dass sich seine Schützlinge im Laufe der ersten 45 Minuten zur einer komfortablen Vier-Tore-Führung kanonierten. Filip Maric (8.) und Christoph Kendler (9.) sorgten für einen Traumstart, ehe Goleador Andreas Perlak per Doppelpack (16., 45.) auf 4:0 stellte.

Gelungener Landesliga-Auftakt "eine schöne Momentaufnahme"

Mit dem großen Vorsprung im Rücken und darüber hinaus den hohen Temperaturen geschuldet, wechselte die Heimelf nach dem Seitenwechsel in den Verwaltungsmodus. "Im Endeffekt haben wir's dann sauber nach Hause gespielt", nimmt Angerer seiner Crew das Zurückschalten einiger Gänge nicht übel. Im Endspurt gelang den Hofern noch der Ehrentreffer. David Unterainer markierte in Minute 81 den 4:1-Endstand. "Ein überragender Start für uns", jubelt Angerer nach dem mehr als geglückten Einstand in der 2. Landesliga Nord. Wohlwissend, dass es nur ein klitzekleiner Schritt war. "Der Sieg ist eine schöne Momentaufnahme. Am nächsten Wochenende müssen wir wieder liefern." In der Abschlusstabelle will Angerer seine Oberalmer liebend gerne in den Top-10 sehen. "Platz fünf bis neun wäre top. Die Hauptsache ist, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben."

