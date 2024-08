Super verteidigt! Wals-Grünau 1b luchst Gneis/ASK_PSV einen Punkt ab

Details Donnerstag, 15. August 2024 16:24

Trotz großer Dominanz und zahlreicher Torschüsse musste sich die Spielgemeinschaft Gneis/ASK_PSV Salzburg im Heimspiel gegen die SV Wals-Grünau 1b mit einem 1:1-Unentschieden anfreunden. Glück im Unglück: Rene Lindners Last-Second-Treffer bewahrte die Städter vor einer Nullrunde.

Foto: Wolfgang Sulzberger

Aufsteiger biss sich die Zähne aus

"Die Taktik des Gegners war offensichtlich. Sie haben sich hinten reingestellt und wollten so lange wie möglich alles wegverteidigen. Das haben sie super gemacht", bekam es Gneis/ASK_PSV-Coach Alexander Reinthaler in der 2. Runde der 2. Landesliga Nord mit kompakten Westliga-Fohlen zu tun. Die Städter waren zwar von Beginn an tonangebend, konnten daraus aber lange kein Kapital schlagen. "Ich bin auf die Auswertung gespannt, aber ich denke, dass wir schon an die 75, 80 Prozent Ballbesitz hatten", sagt Reinthaler, der darüber hinaus von einem ebenfalls eindeutigen Schussverhältnis von 30:2 für seine Crew spricht.

Lindner verhinderte Arbeitsunfall

Neben einer äußerst disziplinierten Abwehrarbeit punktete der zweite Anzug der Grünauer auch in Sachen Effizienz. In der 27. Minute nutzte Jonathan Auner einen der raren Offensivmomente zum 0:1. Der amtierende 1. Klasse-Nord-Meister lief lange erfolglos an, durfte im Nachschlag dann doch noch jubeln. Ein hoher Ball aus dem linken Halbraum wurde in der Gäste-Box gefühlt sieben Mal abgefälscht, ehe er bei Rene Lindner landete und dieser aus kurzer Distanz zum 1:1-Ausgleich einstiefelte (95.). "So eine Szene hat es davor schon viermal gegeben, wo wir aus drei Metern das leere Tor nicht getroffen haben", schildert Reinthaler.

Urlaubsplanung bringt Coach auf die Palme

Nach dem zweiten 1:1 en suite ärgert Reinthaler allen voran die aktuelle Personalsituation. "Dass wir zwölf Urlauber haben, macht mich natürlich sehr glücklich", meint der SG-Übungsleiter sarkastisch. "Jetzt legen wir die Partie eh schon auf Donnerstag Mittag, dass man in den Urlaub nachfahren kann und es bringt sich trotzdem nichts." Ein Problem, das beim Stadtklub in Bälde nicht mehr spruchreif sein soll. "In den nächsten Spielen werden wir wieder vollzählig sein und das im weiteren Saisonverlauf hoffentlich auch bleiben", so Reinthaler, der am Freitag in einer Woche in Mattsee, eine weitere Woche darauf in Strobl gastiert.

