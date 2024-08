Späte Punkteteilung in Köstendorf

In einem packenden Spiel der 2. Runde der 2. Landesliga Nord trennten sich der USV Köstendorf und der USK St. Koloman mit einem 2:2-Unentschieden. Die Partie bot den Zuschauern einige aufregende Momente und zeigte den Kampfgeist beider Mannschaften. Nach einer frühen Führung für die Gastgeber drehten die Gäste das Spiel, bevor Köstendorf kurz vor Schluss den Ausgleich erzielte.

Reiberstorfer bringt Hausherren in Front

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo und beide Teams suchten von Anfang an den Weg nach vorne. In der 23. Minute gelang dem USV der erste Treffer der Partie. In einem intensiven 1-gegen-3-Kopfballduell behielten die Gastgeber die Nerven und konnten das Spielgerät im gegnerischen Tor unterbringen. Andreas Reiberstorfer erzielte das 1:0 und brachte sein Team somit in Führung.

Bis zur Halbzeitpause blieb es bei diesem Spielstand. Die Gastgeber verteidigten gut und ließen den Gästen wenig Raum zur Entfaltung. Beide Mannschaften zeigten eine solide Defensivleistung, wodurch die erste Hälfte ohne weitere Tore endete.

Gästen drehen Spiel - Ausgleich in Minute 88

Nach dem Seitenwechsel erhöhten beide Teams den Druck und suchten nach weiteren Chancen. In der 73. Minute kam es zu einer entscheidenden Szene: Die Gäste bekamen einen Elfmeter zugesprochen. Kapitän Christoph Siller trat an und verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich für St. Koloman. Dieser Treffer brachte die Gäste zurück ins Spiel und setzte die Gastgeber unter Zugzwang.

Nur zwei Minuten später legte St. Koloman nach. Der eingewechselte Fabian Klabacher erzielte das 1:2 und drehte somit das Spiel zugunsten der Gäste. Der schnelle Doppelschlag innerhalb von drei Minuten stellte die Heim-Mannschaft vor eine große Herausforderung.

Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht entmutigen und kämpften weiter. In der 88. Minute wurden ihre Bemühungen belohnt. Florian Mangelberger traf zum 2:2-Ausgleich für den USV. Dieses späte Tor sorgte noch einmal für Spannung in den Schlussminuten der Partie.

In der Nachspielzeit von drei Minuten versuchten beide Teams noch, den entscheidenden Treffer zu erzielen, doch es blieb letztlich beim 2:2-Unentschieden. Das Spiel endete mit einem gerechten Remis, das den Kampfgeist und die Qualität beider Mannschaften widerspiegelte.

Der USV Köstendorf zeigte eine starke Leistung und bewies Moral, indem sie nach dem Rückstand zurückkamen. Auch der USK St. Koloman zeigte eine beeindruckende Reaktion nach der Halbzeitpause und verdiente sich den Punktgewinn.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter gk2000 (1300 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter gk2000 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.