Seekirchen 1b siegt klar - Faistenau nun punktelos Letzter

Der USC Faistenau bekleidet nach zwei gespielten Runden als einzig noch punkteloses Team in der 2. Landesliga Nord den letzten Platz. Nach der 1:3-Auftaktpleite zuhause gegen Fuschl mussten sich die Lämmerhofer-Boys nun gegen die SV Seekirchen 1b mit 1:4 beugen.

Seekirchen mit Top-Finish in Hälfte eins

Das Spiel zwischen der SV Seekirchen 1b und dem USC Faistenau begann intensiv. Schon in der Anfangsphase punkteten die Gäste mit guten Spieleröffnungen, insbesondere durch Nico Altenberger. Doch die Heimmannschaft ließ sich davon nicht beirren und fand zunehmend besser ins Spiel.

Nachdem auf beiden Seiten jeweils ein Alu-Treffer verbucht worden war, stellten die Salzburger-Liga-Fohlen in Windeseile auf 2:0. In Minute 44 traf Manuel Roider zum 1:0, nur eine Minute später stellte Michael Ibertsberger auf 2:0 (45.). Mit dieser Führung ging es in die Pause.

Faistenau durfte kurz hoffen

Die zweite Halbzeit begann ebenso spannend wie die erste endete. Zu Beginn des zweiten Durchgangs hatten beide Lager etliche Standardsituationen, aus denen vorerst nichts Zählbares herausspringen wollte. Erst in der 60. Minute, als Ibertsberger seinen Zweierpack schnürte und auf 3:0 erhöhte. Eine kurze Trinkpause verschaffte den Spielern kurz darauf eine Verschnaufpause, bevor es wieder zur Sache ging.

In der 74. Minute gelang es Martin West, für den USC Faistenau zum 3:1 zu verkürzen und noch einmal Hoffnung aufkeimen zu lassen. Zwei Minuten danach scheiterten die Gäste nicht zum ersten Mal an diesem Fußballnachmittag an der Torumrandung. Die Hoffnungen der Lämmerhofer-Truppe wurde wenige Minuten später endgültig zunichte gemacht, als Danylo Plakhtyria in der 80. Minute für die Seekirchener 1b zum 4:1 traf. Dieses Tor besiegelte den Sieg der Heimmannschaft, die das Spiel souverän zu Ende brachte.

2. Landesliga Nord: Seekirchen 1b : Faistenau - 4:1 (2:0)

80 Danylo Plakhtyria 4:1

74 Martin West 3:1

60 Michael Ibertsberger 3:0

45 Michael Ibertsberger 2:0

44 Manuel Roider 1:0

