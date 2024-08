Erster Saisonsieg! Faistenau besteht "Charaktertest" gegen Koppl

Details Donnerstag, 22. August 2024 10:16

Nach den zwei Niederlagen gegen Fuschl (1:3) und Seekirchen 1b (1:4) zum Saisonstart hat der USC Faistenau in der 3. Runde voll angeschrieben. Die Truppe von Spielertrainer Marco Lämmerhofer setzte sich am Mittwochabend in einem summa summarum ausgeglichenen Duell gegen den USV Koppl knapp mit 1:0 durch. Ende zweier Serien: Während die Faistenauer nach saisonübergreifend sechs sieglosen Ligapartien erstmals gewinnen konnten, mussten die Koppler nach neun ungeschlagenen Spielen eine Niederlage einstecken.

Foto: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Aufatmen beim USC Faistenau

Die nigelnagelneue 2. Landesliga-Nord-Saison war für den USC Faistenau bislang alles andere als Wunsch verlaufen. Nach der 1:3-Niederlage zum Auftakt gegen Aufsteiger Fuschl hatte es zuletzt ein 1:4 bei der Seekirchener 1b gehagelt. "Gerade deshalb war für uns das Spiel gegen Koppl ein Charaktertest", meint Spielertrainer Lämmerhofer. Und diesen Charaktertest bestanden die Faistenauer. Dank des Goldtreffers von Filip Smoljan durfte das Lämmerhofer-Kollektiv gestern Abend über die ersten eingefahrenen Saisonpunkte jubeln.

Qualität der Chancen nahm zu

Aber alles der Reihe nach. Faistenau und Koppl begegneten sich vor 150 Besuchern über die gesamte Distanz auf Augenhöhe. "Es war sehr ausgeglichen. Beide Abwehrreihen haben einen guten Job gemacht, sind gut gestanden", erzählt Lämmerhofer. Nachdem es vor der Pause noch eher Halbchancen gewesen waren, wurden die Gelegenheiten nach dem Seitenwechsel konkreter. Die Platzherren verbuchten ein West-Tor, das wegen Abseits nicht zählte, Koppl indes hatte bei einem Freistoß Pech, der an Freund und Feind vorbeiging und schlussendlich gegen den Pfosten klatschte.

Sieg als ideales Hochzeitsgeschenk

Smoljans eingangs erwähnter, alles entscheidender Treffer fiel in der 56. Minute. Nach einem schönen Steckpass von Gollackner auf Kloiber, landete Kloibers anschließend abgefälschter Querpass beim Goldtorschützen, der aus der zweiten Reihe zum 1:0 ins Glück traf. Damit war nicht nur der erste Sieg seit 11. Mai (damals 2:0 gegen Strobl) besiegelt, sondern auch das Hochzeitsgeschenk für Lämmerhofer perfekt. Der Spielertrainer wird nämlich am kommenden Samstag seiner Künftigen das Ja-Wort geben. "Die Mannschaft hat mir ein entspanntes Wochenende gesichert", schnauft Lämmerhofer augenzwinkernd durch.

2. Landesliga Nord, 3. Runde

Mittwoch, 18.08.2024, 18:00, Sportplatz Faistenau, Z: 150, SR: David Pilic

USC Faistenau 1:0 (0:0) USV Koppl

Faistenau: Dominik Klaushofer, Thomas Schubert, Christoph Kloiber, Tobias Gollackner, Wolfgang Klaushofer, Nico Altenberger, Julian Ebner (K), Andreas Binder, Marco Lämmerhofer, Filip Smoljan, Martin West

Ersatzspieler: Sebastian Greier, Michael Ebner, Metehan Demir, Felix Klaushofer, Daniel Ebner, Julian Wörndl

Koppl: Markus Vorderleitner, Dominik Jost, Florian Deisl, Senid Hamzic, David Fuchsberger, Benjamin Maier, Leonhard Schlager (K), Gabriel Oberascher, Mattias Oberreiter, Manuel Holzreiter, Lukas Schubert

Ersatzspieler: Philipp Leist, Dominik Pertiller, Bruno Navarrete, Josef Wonnebauer, Christof Oberreiter, Samuel Mösl

Tor: 1:0 Filip Smoljan (56.)

Gelbe Karten: W. Klaushofer, Binder, Kloiber, Smoljan, West bzw. Schubert, Maier

