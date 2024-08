4:2 nach 0:2 - Mattsee mit dramatischer Aufholjagd gegen Aufsteiger Gneis/ASK_PSV

Details Samstag, 24. August 2024 11:16

In einem spannungsgeladenen Spiel der 2. Landesliga Nord zwischen dem USC fahr(T)raum Mattsee und der SG Gneis/ASK_PSV Salzburg erlebten die Zuschauer ein wahres Fußball-Spektakel. Die Gastgeber aus Mattsee, die zur Pause noch mit 0:2 in Rückstand gelegen waren, schafften in der zweiten Halbzeit eine beeindruckende Wende und gewannen das Spiel letztlich mit 4:2.

Gneis startete furios in die Partie

Das Spiel begann mit einem Blitzstart der Gäste aus der Stadt Salzburg. Bereits nach wenigen Sekunden gelang es Florian Simhofer, nach einem kuriosen Spielzug den Ball im Netz der Heimmannschaft zu versenken. Frederick Svarovsky drosch den Ball auf den Rücken von Gabriel Fallnbügl, und Simhofer netzte lässig zum 1:0 für die Spielgemeinschaft ein.

Die Gäste dominierten weiterhin das Geschehen, und in der 20. Minute gelang ihnen der nächste Streich. Gabriel Fallnbügl stellte auf 0:2. Trotz einiger Versuche seitens Mattsee, wie etwa durch einen indirekten Freistoß in der 38. Minute, blieb der Anschlusstreffer vor der Pause aus. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte Fallnbügl noch die Chance zum 3:0, aber der Schiedsrichter unterbrach das Spiel, da der Torwart von Mattsee am Boden lag.

Mattsee drehte das Spiel in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause kamen die Gastgeber wie verwandelt aus der Kabine. Bereits in der 51. Minute gelang Florian Neuhofer der wichtige Anschlusstreffer zum 1:2. Auch wenn das Tor möglicherweise abseitsverdächtig war, zählte es und brachte neue Hoffnung für die Hausherren.

In der 78. Minute mussten die Städter einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Ardijan Hoti sah die Rote Karte und dezimierte sein Team somit auf zehn Mann. Diese Schwächung nutzte Mattsee konsequent aus. Nur zwei Minuten später, in der 80. Minute, erzielte Fabio Stürzer den Ausgleich zum 2:2 und brachte damit die Gastgeber endgültig zurück ins Spiel.

Mattsee drängte nun mit aller Macht auf die Führung und wurde in der 88. Minute erneut belohnt. Wieder war es Fabio Stürzer, der mit einem präzisen Abschluss das 3:2 markierte. Der Jubel der Heim-Anhänger kannte keine Grenzen und Mattsee zeigte beeindruckende Moral und Kampfgeist. Den Schlusspunkt setzte Yannic Sommer in der 92. Minute, als er zum 4:2-Endstand traf. Die letzten Minuten der Nachspielzeit konnten die Gastgeber souverän über die Bühne bringen.

Das Spiel war ein Paradebeispiel für die Unberechenbarkeit und Dramatik des Fußballs. Nach einem scheinbar komfortablen Vorsprung der Gäste drehte Mattsee das Spiel mit einer beeindruckenden Leistung in der zweiten Halbzeit und sicherte sich drei wichtige Punkte in der 3. Runde der 2. Landesliga Nord.

2. Landesliga Nord: Mattsee : Gneis / ASK_PSV Salzburg - 4:2 (0:2)

92 Yannic Sommer 4:2

88 Fabio Stürzer 3:2

80 Fabio Stürzer 2:2

51 Florian Neuhofer 1:2

20 Gabriel Fallnbügl 0:2

1 Florian Simhofer 0:1

