2:0-Auswärtssieg! USK Hof schickt Wals-Grünau 1b ans Tabellenende

Details Sonntag, 25. August 2024 13:00

In der dritten Runde der 2. Landesliga Nord setzte sich der USK Hof mit einem überzeugenden 2:0-Auswärtssieg gegen den SV Wals-Grünau 1b durch. Die Gäste zeigten von Beginn an eine starke Leistung und konnten ihre Überlegenheit in zwei Treffer durch David Unterainer und Hasudin Rasidovic ummünzen. Das 1b-Team hingegen ziert nach der zweiten Pleite im dritten Match vorerst das Ende der Tabelle.

Unterainer bringt Gäste in Front

Gleich zu Beginn des Spiels machte der USK klar, dass er mit dem Ziel angereist war, drei Punkte zu holen. Bereits in der 5. Minute hatte Hasudin Rasidovic die erste gute Chance, konnte den Ball jedoch nicht im Netz unterbringen. Die Gäste setzten die SV-Defensive kontinuierlich unter Druck und ließen den Hausherren kaum Raum zur Entfaltung.

Die Angriffsbemühungen des USK Hof zahlten sich schließlich in der 23. Minute aus. Nach einem hervorragenden Zusammenspiel mit Simon Ehrenreich erzielte David Unterainer das 0:1 für die Gäste. Unterainers Treffer belohnte die bis dahin dominierende Vorstellung der Hofer. Weitere Chancen durch Kilian Klimitsch, der eine gute Kopfballmöglichkeit hatte, konnten zunächst nicht in Zählbares umgemünzt werden.

Die Hausherren kämpften sich jedoch zurück ins Spiel und versuchten, den Rückstand noch vor der Halbzeitpause auszugleichen. Trotz einiger guter Ansätze blieb der USK in der Defensive stabil und ließ keine nennenswerten Chancen für Wals-Grünau 1b zu.

Elfmeter bringt Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. Bereits in der 51. Minute wurde dem USK Hof ein Elfmeter zugesprochen. Hasudin Rasidovic trat an und verwandelte sicher zum 0:2, was die Gäste weiter in Führung brachte und für eine Vorentscheidung sorgte.

Der SV Wals-Grünau 1b versuchte im Anschluss, durch aggressive Offensivaktionen wieder ins Spiel zu finden, doch die Defensive des USK blieb standhaft. In der 55. Minute hatte Phillip Huber eine weitere gute Gelegenheit für die Gäste, konnte jedoch nicht erfolgreich abschließen. Kurz darauf zeigte SV-Torhüter Ramo Besic eine starke Parade, um eine weitere Chance der Gäste zu vereiteln.

In der 58. Minute bewies USK-Tormann Matthias Ebner mit einer starken Abwehr sein Können. Trotz dieser Bemühungen blieb es den Gastgebern verwehrt, den Anschlusstreffer zu erzielen. Der USK Hof dominierte weiterhin das Geschehen und hatte in der 60. Minute eine weitere gute Gelegenheit, die vom Walser Torhüter entschärft wurde.

Die reguläre Spielzeit neigte sich dem Ende zu, und der Schiedsrichter entschied auf drei Minuten Nachspielzeit. Doch auch in dieser Phase gelang es den Hausherren nicht, die stabile Hofer Defensive zu durchbrechen. Schließlich ertönte der Schlusspfiff und besiegelte den 0:2-Sieg der Gäste.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Michael Reiter (10538 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Michael Reiter mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.