Ordu trifft zur Stundemarke - HSV bezwingt Köstendorf

In einem spannenden Duell in der 2. Landesliga Nord konnte sich der Heeres SV Wals gegen den USV Köstendorf knapp mit 1:0 durchsetzen. Das Spiel in der Schwarzenbergkaserne bot zahlreiche Höhepunkte, wobei die Gäste aus Köstendorf besonders in der zweiten Halbzeit mehrere Chancen ungenutzt ließen. Das entscheidende Tor erzielte Fatih Ordu in der 60. Minute, was letztendlich den Heeres SV Wals zum Sieger machte.

Köstendorf der Führung näher

Von Beginn an war das Spiel von intensiven Zweikämpfen und taktischen Manövern geprägt. Bereits in der 6. Minute hatte der Heeres SV Wals eine erste gute Gelegenheit durch eine Ecke, die jedoch von Zhilyaev, dem Torhüter des USV Köstendorf, abgewehrt wurde - der Nachschuss segelte über das Tor. .

Auch die Gäste aus Köstendorf zeigten sich gefährlich. In der 16. Minute wurde ein langer Ball von Grössinger auf Reiberstorfer gespielt, der in den Strafraum eindrang, aber noch erfolgreich am Abschluss gehindert wurde. Im Gegenzug verbuchte der HSV eine weitere vielversprechende Möglichkeit, die aber ebenfalls ungenutzt blieb.

In der 34. Minute schien es so, als ob der USV Köstendorf das erste Tor erzielen würde. Reiberstorfer setzte sich durch und spielte den Ball zur Mitte, wo Grössinger erfolgreich abschloss. Der Schiedsrichter entschied jedoch, dass der Ball zuvor im Aus gewesen sei, was bei den mitgereisten Fans Unverständnis auslöste. Kurz vor der Halbzeitpause hatten die Gäste dann noch Pech, als ein Freistoß von Seidl an den Querbalken prallte.

Ordu mit dem Goldtor

Die zweite Halbzeit begann mit einer gefährlichen Situation für die Platzherren, als die Gäste nur unzureichend klären konnten. In der 53. Minute gab es dann Unmut bei den Anhängern des USV Köstendorf, als eine vermeintliche Fehlentscheidung des Schiedsrichters diskutiert wurde.

Der entscheidende Moment des Spiels ereignete sich schließlich in der 60. Minute. Fatih Ordu nutzte eine Gelegenheit und erzielte das einzige Tor der Partie zum 1:0 für den HSV.

In der Schlussphase versuchte der USV Köstendorf nochmals alles, um den Ausgleich zu erzielen. In der 83. Minute trafen sie nur Aluminium, und in der 90. Minute hatten sie mehrere Standardsituationen, darunter Ecken und Freistöße, die jedoch allesamt nicht zum gewünschten Erfolg führten. Das Spiel endete schließlich mit einem 1:0 zugunsten des Heimteams und wird vor allem durch ihre Intensität und die knappen Entscheidungen in Erinnerung bleiben.

2. Landesliga Nord: HSV Wals : Köstendorf - 1:0 (0:0)

60 Fatih Ordu 1:0

