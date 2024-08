USV Köstendorf setzt sich in engem Duell gegen Faistenau durch

In einem packenden Spiel der 2. Landesliga Nord setzte sich der USV Köstendorf mit 3:2 gegen den USC Faistenau durch. Beide Mannschaften zeigten sich von ihrer besten Seite und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, der letztlich zugunsten der Gastgeber ausging.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Partie begann mit hohem Tempo und bereits in der dritten Minute hatte der USC die erste gute Gelegenheit, die der USV-Torwart jedoch souverän parierte. In der achten Minute zeigte sich Martin West mit einem Volley, der aber links am Tor vorbeiging. Die Köstendorfer konterten in der zehnten Minute mit einem Volley, der ebenfalls nicht den Weg ins Netz fand.

Der USC Faistenau machte weiter Druck und in der 16. Minute erhielten die Gäste eine Ecke, die jedoch nichts einbrachte. Nur eine Minute später scheiterte ein Weitschuss der Köstendorfer an der Latte. Dann, in der 19. Minute, belohnte sich Faistenau für die Bemühungen: Wolfgang Klaushofer erzielte das 0:1. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn in der 21. Minute wurde ein weiteres Tor der Gäste wegen Abseits aberkannt.

Köstendorf zeigte sich kämpferisch und kam in der 24. Minute zu einem Freistoß, der jedoch nicht verwandelt wurde. Faistenau konterte prompt mit einem eigenen Freistoß, den Torhüter Johannes Ebner parierte. In der 27. Minute vergab Köstendorf einen weiteren Freistoß. Doch dann, in der 33. Minute, gelang Köstendorf der Ausgleich durch Georg Seidl. Mit diesem 1:1 ging es auch in die Halbzeitpause.

Spannender zweiter Durchgang

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag: Ein Weitschuss der Heimmannschaft verfehlte knapp das Ziel. Doch in der 49. Minute traf Samuel Kraihammer und brachte die Gastgeber mit 2:1 in Führung. Faistenau antwortete mit einer guten Chance in der 57. Minute, die jedoch nicht genutzt wurde.

In der 61. Minute gelang Nico Altenberger der Ausgleich für Faistenau zum 2:2. Das Spiel blieb spannend und beide Teams suchten die Entscheidung. Eine Verletzungspause wegen eines Handbruchs von Max Essel sorgte in der 72. Minute für eine kurze Unterbrechung. Köstendorf drängte weiter und kam zu mehreren Ecken, die jedoch ungenutzt blieben.

In der 82. Minute sorgte ein Freistoß von Köstendorf fast für die Entscheidung, als der Ball knapp am Winkel vorbeiging. Doch nur vier Minuten später gelang Köstendorf das entscheidende Tor: Florian Mangelberger traf zum 3:2. Die Gastgeber verteidigten die Führung bis zum Schlusspfiff in der 90. Minute.

Mit diesem Sieg klettert der USV Köstendorf in der Tabelle der 2. Landesliga Nord nach oben und kann sich über drei wichtige Punkte freuen. Der USC Faistenau zeigte eine starke Leistung, musste sich am Ende aber knapp geschlagen geben.

