USK St. Koloman und Heeres SV Wals teilen Punkte

In der vierten Runde der 2. Landesliga Nord trafen der USK St. Koloman und der Heeres SV Wals aufeinander. Beide Teams lieferten sich ein intensives und spannendes Duell, das am Ende mit einem 1:1-Unentschieden endete. Nach einem frühen Führungstor durch Christoph Siller für die Gastgeber in der ersten Halbzeit, gelang es den Gästen aus Wals, in der zweiten Hälfte durch Elvis Ozegovic den Ausgleich zu erzielen.

Starke erste Hälfte der Hausherren

Das Spiel begann sofort mit hoher Intensität und beiden Teams war anzumerken, dass sie entschlossen waren, die drei Punkte mitzunehmen. In der 37. Minute gelang dem USK der Durchbruch. Siller konnte einen gut ausgearbeiteten Spielzug erfolgreich abschließen und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Dieses Tor sorgte für Begeisterung bei den heimischen Fans und setzte die Gäste aus Wals unter Druck.

Nach dem Führungstreffer drängte St. Koloman auf ein weiteres Tor, um die Führung weiter auszubauen. Die Verteidigung des Heeres SV Wals hielt jedoch stand und verhinderte weitere Treffer bis zur Halbzeitpause. Trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 1:0 zur Halbzeit. Die Mannschaft von St. Koloman konnte mit ihrer Leistung in den ersten 45 Minuten zufrieden sein, während die Gäste aus Wals wussten, dass sie in der zweiten Hälfte eine Schippe drauflegen mussten.

Wals schlägt zurück

In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste mit neuer Energie aus der Kabine und drängten auf den Ausgleich. Das Spiel wurde intensiver und beide Teams kämpften um die Kontrolle. Der Druck der Gäste zahlte sich schließlich in der 76. Minute aus, als Ozegovic für Wals den Ausgleich erzielte. Dieses Tor brachte neuen Schwung in die Partie und zeigte, dass die Gäste trotz des Rückstands nicht aufgeben würden.

Nach dem Ausgleichstreffer versuchten beide Mannschaften, die Oberhand zu gewinnen und ein weiteres Tor zu erzielen. Die Abwehrreihen beider Teams standen jedoch sicher und ließen keine weiteren Treffer zu. Das Spiel blieb bis zum Schlusspfiff spannend, aber letztendlich konnte keine der beiden Mannschaften den entscheidenden Treffer landen. In der 90. Minute beendete der Schiedsrichter das Spiel mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine starke Leistung und boten den Zuschauern ein unterhaltsames und umkämpftes Spiel.

