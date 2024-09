Fuschl besiegt Wals-Grünau 1b und bleibt weiter "on top"

Details Sonntag, 01. September 2024 14:15

Der USV Fuschl hat in der 4. Runde der 2. Landesliga Nord einen überzeugenden 4:1-Sieg gegen die SV Wals-Grünau 1b eingefahren. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 3:0 und setzten ihren dominanten Auftritt auch in der zweiten Hälfte fort. Christoph Barthel ragte mit einem geschnürten Doppelpack heraus.

Klare Pausenführung für Fuschl

Bereits in der 3. Minute gelang dem Tabellenführer der 2. Landesliga Nord ein Traumstart. Marco Leitner erzielte das erste Tor nach einem schnellen Angriff, der die Abwehr der SV Wals-Grünau 1b überraschte. Der frühe Rückstand schien die Gäste aus dem Konzept zu bringen, und Fuschl nutzte dies geschickt aus. In der 18. Minute erhöhte Sinan Ustaoglu nach einer Ecke auf 2:0, als er den Ball gekonnt ins Netz beförderte. Die Abwehr von Grünau hatte dem aggressiven Spielstil der Hausherren wenig entgegenzusetzen.

Auch danach blieb Fuschl am Drücker. In der 27. Minute stellte Christoph Barthel den Halbzeitstand von 3:0 her, nachdem er eine flache Flanke von der rechten Seite eiskalt verwertete. Die Dominanz der Heimmannschaft war deutlich spürbar, und Grünau fand kaum Mittel, um sich aus der Umklammerung zu befreien. Kurz vor der Halbzeitpause hatten die Gäste eine Chance, als Goalie Ramic eine Flanke fallen ließ, doch Yannik Hoffmann konnte diese Gelegenheit nicht nutzen.

Hoffmanns Ehrentreffer und Barthels Doppelpack

Nach der Pause gab es zunächst einen Hoffnungsschimmer für die Westliga-Fohlen. In der 54. Minute verkürzte Yannik Hoffmann auf 3:1 nach einer schönen Einzelaktion. Doch diese Freude währte nur kurz. Bereits zwei Minuten später stellte Christoph Barthel den alten Drei-Tore-Abstand wieder her, indem er erneut traf und das 4:1 für Fuschl erzielte. Barthel präsentierte sich in Topform und war der herausragende Spieler auf dem Feld.

Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit blieb Fuschl die spielbestimmende Mannschaft. Die Hausherren hatten mehrere Chancen, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben. Unter anderem testete Kühleitner in der 80. Minute den gegnerischen Torhüter mit einem frechen Abschluss. Die Gäste aus Grünau zeigten zwar vereinzelt gute Aktionen, wie beispielsweise einen sehenswerten Fallrückzieher von Hoffmann in der 59. Minute, konnten jedoch keine weiteren Tore erzielen.

In den letzten Minuten des Spiels zeigten sich die Fans des USV Fuschl ausgelassen und feierten den bevorstehenden Sieg. Selbst auf der Ersatzbank der Heimmannschaft herrschte bereits Partystimmung, während sich die Grünauer 1b mit einer weiteren Niederlage abfinden musste. Der Schlusspfiff besiegelte schließlich den verdienten 4:1-Erfolg für Fuschl.

2. Landesliga Nord: Fuschl : Wals-Grünau 1b - 4:1 (3:0)

56 Christoph Barthel 4:1

54 Yannik Hoffmann 3:1

27 Christoph Barthel 3:0

18 Sinan Ustaoglu 2:0

3 Marco Leitner 1:0

