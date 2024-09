SG Gneis/ASK_PSV Salzburg feiert gegen Hof ersten Saisonsieg

Details Samstag, 07. September 2024 15:27

In einer hart umkämpften Partie der 2. Landesliga Nord konnte sich die SG Gneis/ASK_PSV Salzburg mit einem knappen 1:0-Sieg gegen den USK Hof durchsetzen. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten, entschied ein einziger Treffer das Spiel zugunsten der Gastgeber.

Ausgeglichene erste Halbzeit ohne Tore

Schon in den ersten Minuten des Spiels zeigten beide Teams ihre Ambitionen. Die Gäste mussten dabei mit sechs Änderungen in der Startelf antreten, da einige Akteure verhindert waren. Trotzdem gelang es dem USK, die erste gefährliche Chance des Spiels zu kreieren. In der zehnten Minute kam Hofs Florian Mayr knapp zu spät, um den ersten Treffer der Partie zu erzielen.

Auf der anderen Seite war auch die SG gefährlich. Tobias Supplik sorgte in der 32. Minute für eine vielversprechende Möglichkeit, die jedoch ungenutzt blieb. Gästegoalie Stephan Adamcsak zeigte sich von seiner besten Seite und verhinderte mit einer hervorragenden Parade eine mögliche Führung der Gastgeber. Zur Halbzeitpause stand es somit 0:0, obwohl beide Mannschaften ihre Chancen hatten.

Entscheidung nach einer Stunde

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel zunächst ausgeglichen. In der 59. Minute gelang es dann jedoch der SG Gneis/ASK_PSV Salzburg, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Philipp Jäger nutzte eine sich bietende Gelegenheit und schoss seine Mannschaft mit einem präzisen Abschluss in Führung.

Die Trinkpause in der 68. Minute gab beiden Teams noch einmal die Möglichkeit, sich für die Schlussphase zu wappnen. Hof drängte in der Folge auf den Ausgleich. Florian Mayr hatte in der 74. Minute eine gute Chance, nachdem Benie Lusadisu ihn geschickt in Szene setzte, doch es fehlte das nötige Quäntchen Glück, um den Ball im Tor unterzubringen.

Auch die SG blieb weiterhin gefährlich. Gabriel Fallnbügel hatte in der 78. Minute eine gute Möglichkeit, das Ergebnis auszubauen, doch auch ihm blieb ein weiterer Treffer verwehrt. Beide Teams kämpften bis zum Schluss verbissen um jeden Ball, doch letztlich blieb es beim knappen 1:0-Erfolg für die Gastgeber.

Mit dem Schlusspfiff nach 90 Minuten war die Freude bei der SG Gneis/ASK_PSV Salzburg groß. Der erste Saisonsieg in einem schwachen Spiel brachte den Heimischen wichtige Punkte.

