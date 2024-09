Fünfter statt Erster: Koppl geht in Mattsee leer aus

Details Montag, 23. September 2024 01:14

In der 7. Runde ist der USV Koppl am USC fahr(T)raum Mattsee gescheitert. Nach einer actionreichen zweiten Halbzeit unterlagen die Lehmann-Jungs summa summarum recht deutlich mit 1:4. Die Koppler, die mit einem Sieg die Tabellenführung übernommen hätten, fielen von Platz zwei auf Platz fünf zurück. Indes machten die Mattseer drei Positionen gut, sind neuer Dritter.

Foto: Alexander Matzka (ARCHIVBILD)

Vorteile für Koppl, Torsperre hielt

Im Aufeinandertreffen zwischen Mattsee und Koppl waren beide Mannschaften darauf bedacht, rasch die Spielkontrolle zu übernehmen. "Es ist hin- und hergegangen. In der ersten Hälfte war Koppl stärker", gestand Mattsee-Coach Martin Lindner. Trotz einiger Chancen blieben vor dem Pausentratsch die Tore aus. Halbzeitstand: 0:0.

Mattsee-Führung hielt überschaubare vier Minuten

Weil sowohl die Platzherren als auch die Gäste nach dem Seitenwechsel mehr wollten, öffneten sich gleichzeitig mehr Räume. Den Torreigen eröffnete Koppl-Kapitän Leonhard Schlager, der in der 63. Minute zum Pechvogel avancierte und die Mattseer mit seinem Eigentor in Führung brachte. "Ein von uns erzwungenes Eigentor", fügte Lindner hinzu. Der Heim-Bonus hielt nicht lange, denn nur vier Minuten danach verwandelte Ex-Profi Lukas Schubert einen Elfer zum 1:1-Ausgleich (67.).

Lindner-Kollektiv bremste zehn Koppler aus

Nachdem Heim-Keeper Elias Thaller mit einigen tollen Reflexen die Wende verhindert hatte und Koppls Schlager nach einem Foul mit glatt Rot vom Platz gestellt worden war (74.), ballerte Marco Thaller die Seinen neuerlich in Front (78.). Am Weg zum abermaligen Ausgleichstreffer scheiterten die Koppler an der Stange. "Das war die entscheidende Phase, in der wir die Glücklicheren waren", sagte Lindner, dessen Mannschaft in Überzahl im Finish den Heimsieg unter Dach und Fach brachte. Erst stellte Florian Neuhofer auf 3:1 (85.), kurz darauf Fabio Stürzer auf 4:1 (89.). "Auf beiden Seiten hat die Zuordnung nicht gepasst. Deswegen sind im Endeffekt auch so viele Tore gefallen", erklärte Lindner, der sich vom Endresultat nicht blenden ließ. "So klar wie das Ergebnis war das Spiel auf keinen Fall."

2. Landesliga Nord, 7. Runde

Samstag, 21.09.2024, 16:00, Seestadion Mattsee, Z: 200, SR: Sebastian Bauer

USC fahr(T)raum Mattsee 4:1 (0:0) USV Koppl

Mattsee: Elias Thaller, Emanuel Unter, Manuel Kittl, Tim Heigerer, Marc Hauser, Marco Thaller (K), Florian Neuhofer, Christoph Brugger, Fabian Helminger, Fabio Stürzer, Yannic Sommer

Ersatz: Torben Wille, Tobias Adelsberger, Mile Lukic, Julian Perschl, Andreas Brugger

Koppl: Markus Vorderleitner, Josef Wonnebauer, Florian Deisl, Senid Hamzic, David Fuchsberger, Leonhard Schlager (K), Gabriel Oberascher, Christoph Oberreiter, Mattias Oberreiter, Manuel Holzreiter, Lukas Schubert

Ersatz: Philipp Leist, Dominik Jost, Manuel Taferner, Bruno Navarrete, Benjamin Maier, Stephan Kobleder

Tore: 1:0 Leonhard Schlager (63., ET), 1:1 Lukas Schubert (67.), 2:1 Marco Thaller (78.), 3:1 Florian Neuhofer (85.), 4:1 Fabio Stürzer (89.)

Gelbe Karten: Stürzer, Heigerer, Helminger, C. Brugger bzw. Maier, Deisl, Holzreiter, Oberascher

Rot: Schlager (74.)

