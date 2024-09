SV Seekirchen 1b triumphiert mit 5:0 gegen USK Hof

In der 8. Runde der 2. Landesliga Nord (SBG) empfing der SV Seekirchen 1b den USK Hof. Die Zuschauer erlebten eine packende Partie, die in der ersten Halbzeit mit Vorteilen für Hof war, aber in der zweiten Halbzeit von einem wahren Torregen der Heimmannschaft geprägt wurde. Mit einem Endstand von 5:0 zeigte der SV Seekirchen 1b eine beeindruckende Leistung und ließ den Gästen keine Chance.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Partie begann mit einem schnellen Start und bereits in den ersten Minuten zeigten beide Teams ihre Ambitionen. In der 5. Minute verzeichnete USK Hof die erste gefährliche Szene, als Simon Ehrenreich den Ball an die Latte schoss. Nur drei Minuten später hatten die Gäste erneut eine gute Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Der SV Seekirchen 1b antwortete in der 9. Minute mit einem ersten Torschuss, doch der Ball fand nicht den Weg ins Netz.

Die Gastgeber kamen in der 10. Minute durch Muhammet Akdeniz zu einer guten Gelegenheit, aber auch dieser Versuch ging am Tor vorbei. Die erste Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen. Kurz vor der Halbzeit rettete der SV Seekirchen 1b auf der Linie und verhinderte so eine mögliche Führung der Gäste. So gingen die Mannschaften mit einem torlosen 0:0 in die Pause.

Torfestival in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange, bis der Torreigen eröffnet wurde. In der 50. Minute brachte Orlando Seminerio den SV Seekirchen 1b mit einem präzisen Schuss in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Muhammet Akdeniz auf 2:0, was dem Spiel eine neue Richtung gab. Der USK Hof fand sich plötzlich im Rückstand und konnte nur schwer reagieren.

In der 55. Minute legte Adrian Kroissl nach und erzielte das 3:0 für die Hausherren. Damit war die Partie praktisch entschieden, doch der SV Seekirchen 1b hatte noch nicht genug. Tobias Feldinger traf in der 65. Minute zum 4:0 und machte den Kantersieg perfekt. Der letzte Treffer der Partie fiel in der 73. Minute, als Dmytro Darenko den 5:0-Endstand besiegelte.

In der Schlussphase der Partie wurde es noch einmal turbulent. In der 89. Minute hatte Hasudin Rasidovic eine gute Chance für USK Hof, doch sein Schuss ging über das Tor. Kurz darauf sah Alexander Plank in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte, was den Gästen endgültig den Zahn zog. Die letzten Minuten verstrichen ereignislos und der Schiedsrichter pfiff das Spiel nach 94 Minuten ab.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Michael Reiter (10828 Bonuspunkte)

2. Landesliga Nord: Seekirchen 1b : Hof - 5:0 (0:0)

73 Dmytro Darenko 5:0

65 Tobias Feldinger 4:0

55 Adrian Kroissl 3:0

53 Muhammet Akdeniz 2:0

50 Orlando Seminerio 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Michael Reiter mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.