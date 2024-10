Spannung in der 2. Landesliga Nord: SV Seekirchen 1b siegt knapp in Fuschl

In einem packenden Spiel der 2. Landesliga Nord setzte sich der SV Seekirchen 1b knapp mit 2:1 beim USV Fuschl durch. Die Partie begann mit einer dominanten Vorstellung der Gäste, die früh in Führung gingen und diese bis zur Halbzeit auf 2:0 ausbauten. In der zweiten Halbzeit keimte bei den Gastgebern Hoffnung auf, als ihnen der Anschlusstreffer gelang. Trotz intensiver Bemühungen reichte es für Fuschl nicht zum Ausgleich. Seekirchen verteidigte den Vorsprung geschickt und nahm am Ende die drei Punkte mit nach Hause.

Frühe Führung für Seekirchen

Die Gäste aus Seekirchen starteten entschlossen in die Partie und konnten bereits nach nur 15 Minuten das erste Mal jubeln. Orlando Seminerio nutzte eine präzise Hereingabe aus dem Lauf und vollendete mit einem staubigen Abschluss zur 1:0-Führung für die Seekirchner. Der Druck der Gäste blieb auch nach dem Führungstreffer bestehen, und nur wenige Minuten später gelang ihnen der zweite Treffer des Tages. Eine Hereingabe von Dyma fand Michael Ibertsberger, der am zweiten Pfosten lauerte und mühelos einschieben konnte. Die Gastgeber aus Fuschl, die nach einem Abseitstor in der 25. Minute frustriert wirkten, konnten trotz guter Kombinationen bis zur Halbzeit keinen Anschlusstreffer erzielen.

Mit einem 0:2-Rückstand ging es für den USV Fuschl in die Pause, doch die Mannschaft kam mit neuem Elan aus der Kabine. Immer wieder drängte sie nach vorne und versuchte, den Rückstand zu verkürzen. Die Zuschauer wurden mitgerissen und der Stadionsprecher tat sein Übriges, um die Atmosphäre im Stadion anzuheizen.

Fuschl schöpft Hoffnung, aber Seekirchen hält stand

In der 71. Minute gelang dem USV Fuschl der erhoffte Anschlusstreffer. Nach einer geschickt ausgeführten Eckenvariante war es Milivoje Lazic, der den Ball im Netz unterbrachte und die Torhymne zum ersten Mal ertönen ließ. Der Anschlusstreffer beflügelte die Gastgeber, die in der Folgezeit das stärkere Team waren und den Ausgleich suchten. Die Zuschauer sahen nun das Topspiel, das sie sich erhofft hatten, und die Spannung auf dem Platz war förmlich greifbar.

Trotz der Druckphase von Fuschl gelang es Seekirchen, die knappe Führung über die Zeit zu retten. Panic und Nobis sorgten in den Schlussminuten für offensive Entlastung und hielten die Fuschler auf Distanz. In der 89. Minute hatte Leitner noch einmal die große Chance zum Ausgleich, sein Kopfball ging jedoch knapp über das Tor. Schließlich endete die Partie nach 92 Minuten mit einem knappen 2:1-Sieg für die Gäste aus Seekirchen.

Mit diesem wichtigen Auswärtssieg festigte der SV Seekirchen 1b seine Tabellenführung und konnte die Heimreise mit drei Punkten im Gepäck antreten. Der USV Fuschl hingegen musste sich nach einer starken zweiten Halbzeit mit einer Niederlage abfinden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Unterhaus König (665 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Unterhaus König mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.