2. Landesliga Süd: Ligazusammensetzung 2020/21

Die Aufruhr in der 2. Landesliga Süd war denkbar groß, nachdem nicht der Abbruch-Erste FC St. Martin/T. sondern '18/19-Vize SC Leogang zum Handkuss gekommen und in die 1. Landesliga aufgestiegen war. Als weiterer Profiteur der ganzen Geschichte entpuppte sich der TSV Unken, dessen dritter Tabellenplatz in der Saison 2018/19 (erster Nicht-Aufstiegsplatz der 1. Klasse Süd) den Weg in die Sechstklassigkeit endgültig freischaufelte.

Liga-Landkarte der 2. Landesliga Süd 2020/21

Ligazusammensetzung (14 Vereine)

7 Pinzgauer Vereine

SK Maishofen

UFC Maria Alm

USC Neukirchen

FC Pinzgau Saalfelden 1b

USC Saalbach-Hinterglemm

FC Kaprun

TSV Unken

6 Pongauer Vereine

FC St. Martin/T.

USV Almsommer Hüttschlag

TSV St. Johann 1b

FC St. Veit

SV Konkordiahütte-Tenneck

UFC Eben

1 Lungauer Verein

USV Zederhaus

Amtierender Champion: USK Piesendorf

UFC Maria Alm

