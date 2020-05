Aufsteiger im Portrait: TSV Unken

Details Freitag, 22. Mai 2020 11:45

Vor etwas mehr als zwei Jahrzehnten kickte der TSV Unken bereits in der Landesklasse respektive 2. Landesliga Nord. Nun erwies sich der dritte Platz in der 1. Klasse Süd-Spielzeit 2018/19 als Sprungbrett für die 2. Landesliga Süd.

Erstmals 2. Landesliga Süd: Die Freude beim TSV Unken ist überschwinglich.

In der Saison 1962/63, etwas mehr als fünf Jahre nach der Vereinsgründung, tauchte der TSV Unken zum ersten Mal in der offiziellen Salzburger Fußballmeisterschaft auf. Die Begrüßung hätte durchaus netter verlaufen können, setzte es in der Debütsaison gleich den Abstieg aus der 2. Klasse A in die 3. Klasse A. 14 Spielzeiten danach starteten die Unkener ihren ersten Höhenflug: 1976/77 schaffte man als Vizemeister der 3. Klasse B den Aufstieg in die 2. Klasse Nord, in der Folgesaison sprang der erste Vereinstitel und der damit verbundene Gang in die 1. Klasse Nord heraus, um sich wiederum ein Spieljahr später auch dort den Siegerpokal zu schnappen. Von 1981 bis 1996 war Unken Teil des fünfthöchsten Leistungsniveaus: Erst in der Landesklasse, später in der 2. Landesliga Nord (Landesklasse wurde in 2. Landesliga Nord und 2. Landesliga Süd unterteilt). Die wahrscheinlich schlimmste Zeit erlebte der TSV kurz vor dem Jahrhundertwechsel, als man nach dem Abstieg 1995/96 aus der 2. Landesliga Süd 1998 einen weiteren Abstieg nur durch einen Zusammenschluss mit 2. Landesliga Nord-Klub Großgmain entging. Diese Spielgemeinschaft existierte gerade mal eine Spielzeit, löste sich dann wieder auf. Unken musste quasi den Resetknopf drucken und ganz unten, in der 2. Klasse Nord A, eine Art Neustart machen. Erst 2010/11 reichte den Unkenern in der 2. Klasse ein vierter Platz, um wieder in die 1. Klasse Nord zurückzukehren. Nach einem weiteren Absturz im Spieljahr 2015/16 entschied sich der TSV, die Fronten zu wechseln und versuchte sein Glück in der 2. Klasse mit südwestlicher Ausrichtung. Mit Erfolg: 2016/17 stand Unken in der 2. Klasse Süd/West am Ende auf Position eins und kletterte somit in die 1. Klasse Süd hinauf. Nachdem es im weiteren Verlauf als Liganeuling Platz vier gegeben hatte, konnte in der Spielzeit 2018/19 die Endplatzierung gar um eins verbessert werden. Wie sich im Nachhinein herausstellte, fiel dieser erreichte erste Nicht-Aufstiegsplatz den Jungs aus dem Unteren Saalachtal ins Gewicht: Durch den freiwilligen Abstieg des FC Zell am See aus der Salzburger Liga in die 2. Klasse Süd/West und der anschließenden Aufstockung der 1. Landesliga auf 15 Teams, wird Unken 2020/21 erstmals in der 2. Landesliga Süd um Zählbares kämpfen.

Wichtigste Fakten im Überblick

Gründungsjahr: 1957

Eintritt in den offiziellen Meisterschaftsbetrieb: 1962/63

Ligazugehörigkeit: 1962/63 2. Klasse A, 1963/64-1976/77 3. Klasse A, 1977/78-1979/80 2. Klasse Nord, 1980/81 1. Klasse Nord, 1981/82-1982/83 Landesklasse, 1983/84-1995/96 2. Landesliga Nord, 1996/97-1997/98 1. Klasse Nord, 1998/99 2. Landesliga Nord (Spielgemeinschaft mit Großgmain), 1999/00-2010/11 2. Klasse Nord A, 2011/12-2015/16 1. Klasse Nord, 2016/17 2. Klasse Süd/West, 2017/18-2018/19 1. Klasse Süd, 2019/20 annulliert, ab 2020/21 2. Landesliga Süd

Meistertitel: 3

1979/80: 2. Klasse Nord

1980/81: 1. Klasse Nord

2016/17: 2. Klasse Süd/West

Aufstiege: 6

Abstiege: 4

