Zähe "Null-Saison" abgehakt: Glemmtaler wollen "an die Tür zu den Top-3 anklopfen"

Der USC Saalbach-Hinterglemm kann den Saisonstart kaum erwarten, zumal es unter der Regie von Coach Stoyan Uzunov (kam in der Winterpause) noch kein einziges Pflichtspiel gab. Sportlich gesehen wollen die Glemmtaler an die Leistungen der Saison 2018/19 anschließen und sich in den Top-3 der 2. Landesliga Süd etablieren. Zwei Neuverpflichtungen sollen ihres dazu beitragen. Abgänge? Fehlanzeige!

Will mit seinem USC wieder für Furore sorgen: Thomas Keil (Vordergrund).

(c) Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Ziele

Nach dem überschaubaren Abschneiden in der Abbruch-Saison gilt für den USC nun Mund abputzen und den Fokus auf die kommende Spielzeit legen. Konkret wollen die Glemmtaler da weitermachen, wo sie 2018/19 als toller Tabellendritter der 2. Landesliga Süd aufgehört haben. "Wir wollen an die Tür zu den Top-3 anklopfen. Ich glaube, mit den gezielten Verstärkungen ist das sehr realistisch", geht Sektionsleiter Helmut Kurej mit viel Optimismus voran. Die von Kurej angesprochenen Neuverpflichtungen haben ungarische Wurzeln - einer davon ist im Salzburger Amateurfußball allbekannt. "Arnold Benedek ist ein guter Mann, der bei uns auch die Rolle des Co-Trainers einnehmen wird", verrät der USC-Sektionsleiter.

Was man auch noch wissen muss...

Zudem hoffen die Saalbach-Hinterglemmer weiterhin auf den berühmt-berüchtigten Trainereffekt, welcher aufgrund der Corona-Pandemie zumindest bis auf weiteres vertagt wurde. "Feldherr" Stoyan Uzunov, der zu Beginn der Winterpause an Bord geholt worden war, durfte zwar bislang in einigen Testgalopps dirigieren, das erste Pflichtspiel und die vermutlich damit verbundene "Einstandskist'n" ließen allerdings bis dato noch auf sich warten. "Der Start hätte auch leichter sein können", pustet Kurej nach der Bekanntgabe des Liga-Spielplans durch. Zum Auftakt geht es für die Glemmtaler nach Kaprun, in Runde zwei steht das brisante Nachbarschaftsduell gegen Maishofen an. "Da geht's gleich rund. Kaprun hat sich mit einem Piesendorfer und zwei Zellern verstärkt und das Derby gegen Maishofen ist immer was besonders", meint Kurej.

Transfers

Zugänge: Arnold Benedek (Maria Alm), Patrik Sandor (Ungarn)

Abgänge: keine

Trainer: Stoyan Uzunov

Letzte Platzierungen

2018/19 2. Landesliga Süd 3. 2017/18 2. Landesliga Süd 5. 2016/17 2. Landesliga Süd 9.

