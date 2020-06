Den qualitativ hochwertigen Neuverpflichtungen geschuldet: FC Kaprun will vom Abstiegskandidaten zum Top-5-Team mutieren

Details Dienstag, 30. Juni 2020 12:57

Seit dem Abstieg in der Saison 2010/11 aus der 1. Landesliga schlug die Formkurve des FC Kaprun kontinuierlich nach unten aus. Damit soll für den Ligadino in der kommenden 2. Landesliga Süd-Saison endlich Schluss sein. Mit einem neuen Trainer sowie drei neuen Kickern, die allesamt Erfahrungen aus höheren Ligen mitbringen, wollen die Kapruner das sonst so gebräuchliche Wort Abstiegskampf aus dem Wörterbuch löschen und schielen auf einen Platz in den Top-5.

Heimkehrer Peter Nindl (li.) und Christian Kreuzberger (re.) wollen dem Abstiegsgespenst die Zunge zeigen.

Fotocredit: Facebook-Seite FC Kaprun

Ziele

Lange ist Neo-Coach Stefan Moser noch nicht in Kaprun, doch unter das erste Etappenziel bei seinem neuen Arbeitgeber kann er schon ein Häckchen setzen. "Der erste Wunsch war, die Kapruner Fußballer wieder zurück nach Kaprun zu holen. Das ist uns schon mal geglückt", deutet Moser auf die drei Neuverpflichtungen hin. Sowohl Patrick Macher, der sich jüngst für den Nachbarn Piesendorf die Fußballschuhe geschnürt hatte, als auch die Ex-Zeller Markus Reindl und Peter Nindl spulten zuletzt bei höherklassigeren Vereine ihr Pensum ab. Demnach soll es mit den Grün-Weißen künftig wieder bergauf gehen. "Wir wollen in die Top-5", posaunt Moser, der in der 2. Landesliga Süd mit dem Abstiegskampf erst gar nicht in Berührung kommen will.

Was man sonst noch wissen muss...

Der FC Kaprun befindet sich seit 2011/12 ununterbrochen in der 2. Landesliga Süd und wird 2020/21 in die mittlerweile neunte Spielzeit en suite gehen. Keines der 13 anderen Teams ist seitdem so lange dabei. Mit Hannes Schwab und Rene Wasner bleiben zudem zwei Routiniers mit im Boot, die eigentlich schon ihren Abschied bekanntgegeben hatten.

Transfers

Zugänge: Peter Nindl, Markus Reindl (beide Zell am See), Patrick Marcher (Piesendorf)

Abgänge: keine

Trainer: Stefan Moser

Letzte Platzierungen

2018/19 2. Landesliga Süd 10. 2017/18 2. Landesliga Süd 13. 2016/17 2. Landesliga Süd 7.

