In der "Null-Saison" dahoam kein einziger Sieg: USV Zederhaus wünscht sich alte Heimstärke zurück

Details Samstag, 18. Juli 2020 10:14

Der fix eingeplante Abstiegsfight war plötzlich nicht mehr da, der Klassenerhalt dafür wie auf dem Silbertablett serviert. Aufgrund der Corona-Pandemie kam der totgeglaubte USV Zederhaus noch einmal mit einem blauen Auge davon. Wenn im August die neue Spielzeit eingeläutet wird, gehen die Lungauer neuerlich auf den Klassenerhalt. Sektionsleiter Markus Baier hängt die Trauben wesentlich höher, wünscht sich eine Top-6-Platzierung. Dass die Schützlinge von Coach Gerhard Gwehenberger das können, haben sie in der Saison 2018/19 gezeigt: Da sprang am Ende ein hervorragender fünfter Tabellenplatz heraus.

Zederhaus-Akteur Dominik Zanner (li.) darf sich auch künftig wieder auf Duelle mit St. Veit (re. mit Alexander Pühringer) freuen.

(c) Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Ziele

Die Verschnaufspause ist vorbei, am 8. August geht's für den USV Zederhaus auf gut Deutsch gesagt wieder um die Wurst. Bezüglich Saisonziele scheiden sich bei den Lungauern die Geister. "Für den Verein selbst ist der Klassenerhalt das erklärte Ziel, ich persönlich würde die Mannschaft gerne unter den besten Sechs sehen", erklärt Markus Baier, der Zederhauser Sektionsleiter. Baiers Wunschgedanke ist begründet, sieht er beim USV "enormes Potenzial". Mit dem Startprogramm ist das Abbruch-Tabellenschlusslicht eigentlich sehr zufrieden. "Die Auslosung ist nicht so schlecht. Mit Tenneck haben wir gleich in der ersten Runde einen Gegner auf Augenhöhe, den wir zuhause schon schlagen müssten", so Baier weiter. Das letzte Duell mit dem SVK wird in den Zederhauser Köpfen wohl noch ewig verankert bleiben: Nachdem man zwischenzeitlich aussichtslos mit 1:3 zurückgelegen war, rettete Knipser Daniel Pfeifenberger in der allerletzten Sekunde doch noch einen Punkt.

Was man sonst noch wissen sollte...

Heimstärke und der USV Zederhaus - das passt wie die Faust aufs Auge. Nimmt man die Spielzeiten 2017/18 und 2018/19 etwas genauer unter die Lupe, dann fällt auf, dass sich viele Mannschaften im Lungau die Zähne ausgebissen haben. In den insgesamt 26 Heimspielen feierten die Zederhauser ganze 18 Erfolge, mussten lediglich zweimal das Feld als Verlierer räumen. Kurios: In der "Null-Saison" schien der Heimbonus wie verflogen, gab's in den sechs Begegnungen auf heimischem Geviert keinen einzigen Dreier - Liganegativwert.

Transfers

Zugänge: Jakob Schlick (St. Michael U-16), Julian Baumgartner (zuletzt Anthering)

Abgänge: Peter Aigner (Karriereende)

Trainer: Gerhard Gwehenberger

Letzte Platzierungen

2018/19 2. Landesliga Süd 5. 2017/18 1. Klasse Süd 1. 2016/17 1. Klasse Süd 5.

Redakteur: Maximilian Winkler

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten