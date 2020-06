"Jetzt erst recht"-Stimmung beim FC St. Martin/T.

Details Donnerstag, 25. Juni 2020 10:46

Der Durchmarsch von der 1. Klasse Süd in die 1. Landesliga hatte für den FC St. Martin/T. in der abgelaufenen Spielzeit schon konkretere Formen angenommen - die letztendliche Saisonannullierung traf den Abbruch-Tabellenführer der 2. Landesliga Süd mitten ins Herz. Nichtsdestotrotz blicken die Pongauer dem neuen Spieljahr äußerst positiv entgegen. Die Crew von Spielertrainer Ekrem Alan möchte neuerlich ganz vorne mitmischen.

St. Martiner Jubelbilder wurden in der jüngsten Vergangenheit zur Gewohnheit.

(c) Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Ziele

Saisonübergreifend gab's für den FC St. Martin/T. in den letzten 41 Spielen ganze 31 volle Erfolge. Geht es nach Obmann Robert Schlager soll die Erfolgsstory auch in Zukunft fortgesetzt werden: "Wir sind absolut positiv gestimmt, trainieren seitdem es wieder erlaubt ist und versprühen irgendwie so eine 'jetzt erst recht"-Stimmung." Wenn es in Bälde losgeht, wollen es sich die Pongauer neuerlich in der oberen Tabellenzone gemütlich machen. "Vorne mitzuspielen ist unser Ziel", erklärt Schlager und weist darauf hin, dass ein möglicher Meistertitel zwar ein Wunsch- aber weiß Gott kein Muss-Gedanke ist.

Was man sonst noch wissen sollte...

Zwei St. Martiner U-14-Spieler werden sich künftig der Akademie des Bundesligisten Wolfsberger AC anschließen. "Im August geht's los", ist Schlager merkbar stolz auf seine zwei Youngsters. Darüber hinaus können die Lammertaler im kommenden Spieljahr auf das haargenau idente Trainerteam bauen. Und das, obwohl der ein oder andere bereits mit einem Karriereende kokettiert hatte. "Das hat sich alles wegen Corona verschoben. Die wollen alle noch einmal voll angreifen", reibt sich Schlager die Hände.

Transfers

Zugänge: keine

Abgänge: keine

Trainer: Ekrem Alan

Letzte Platzierungen

2018/19 1. Klasse Süd 1. 2017/18 1. Klasse Süd 5. 2016/17 1. Klasse Süd 6.

Redakteur: Maximilian Winkler

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten